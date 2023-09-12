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Kültür Sanat
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Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

2023-09-12 10:26:51
Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Assos Antik Kenti’ndeki Geç Roma Dönemi'ne ait buluntular, 2 bin 300 yıllık yaşam izlerine ışık tutacak.

#1
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'nde Agora’nın doğusundaki Roma Dönemi Nymphaeumu'nda (Abidevi Çeşme) yürütülen kazılarla; çöplük olarak kullanılan alanda MÖ 3. yüzyıla tarihlenen buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.

#2
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip tarafında kazı çalışmaları sürdürülüyor.

#3
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İÇDAŞ ve Çanakkale Valiliği tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer aldığı kazı 12 aylık kazı programında yer alıyor.

#4
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Arazideki onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında kazı laboratuvarında eserlerin restorasyon ve belgeleme faaliyetleri yapılıyor.

#5
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Assos Ören Yeri'nde Agora’nın doğusundaki Roma Dönemi Nymphaeumu'nda (Abidevi Çeşme) yürütülen kazılarda, çöplük olarak kullanılan (Botros) alanda MÖ 3. yüzyıla tarihlenen, Assos’ta gündelik hayatta kullanılan kap, kacaklar, dini ritüelle kullanılan pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar) ve kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.

#6
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Assos Ören Yeri’nde Roma Dönemi'ne ait bir çeşme binasında devam eden kazı sırasında çeşme ile ana kaya arasındaki çöplük olarak kullanılan boşluk alanda Assos’ta gündelik hayatta insanların kullandıkları buluntulara ulaştıklarını belirten Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, “Çeşme yapısının kenarındaki boşlukta gündelik hayatta kullanılan parçalar ele geçirildi.

#7
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Bu parçalardan yüzlerce var. Bazıları iyi korunmuş örnekler. Bu parçalardan insanların günlük hayatta içmek için kullandıkları seramik kaplar, insanların aydınlatmada kullandıkları lamba, kandil dediğimiz objelerden çok fazla sayıda örnek var.

#8
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Pişmiş topraktan yapılmış 'terracottalar' dediğimiz heykelcikler var. Assos’ta biliyoruz ki, klasik dönemden itibaren üretimi olduğunu biliyoruz. Terracottalar mezarlara hediye olarak kullanılan eşyalar.

#9
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Bu parçaların dışında çocukların oyuncak olarak kullandıkları objeler arasında yer alıyor. Önümüzdeki 1 ay içinde bu çöplükte bulunan bütün eserlerin istatistiğini yapıp, üzerine çalıştığımız zaman, Assos’ta antik dönemde millattan sonra 3 ve 4’üncü yüzyılda insanların gündelik yaşamları hakkına bilgiler elde edebileceğiz.

#10
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Bu parçaların tarihleri, bazı terrecottalar Helenistik Dönem dediğimiz belki milattan önce 2. yüzyıla kadar gidiyor ama ağırlıklı olarak bu çöplüğün tarihinin milattan sonra 3 ve 4’üncü yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz.

#11
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

Geç Roma Dönemi olduğunu söylemek mümkün” dedi.

#12
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

#13
Foto - Tam 2 bin 300 yıllık! Assos'ta tarihi keşif

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