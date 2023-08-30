Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

Mehmet Şakir Oruçlu isimli vatandaş, Arin Gölü’nün bölgenin göz bebeği olduğunu söyleyerek, “Arin Gölü bir kuş cennetidir. En az 200 tür kuş gölün çevresinde yaşıyor. Şuursuz sulama ve kuraklık hem bizim kaynak sularımızı hem de Arin Gölü’nü vuruyor. Şu an bulunduğu bölgede bir ayda 500-600 metre su çekildi. Çiftçilerin nazarımızda ayrı bir yerleri var, ancak şuursuz su kullanımını azaltsınlar. Devlet yetkililerinden çiftçiler hakkında bir kanun çıkarmasını arz ediyorum" dedi.