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Yaşam
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Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

2023-08-30 12:36:41
Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

Bitlis'te bulunan Arin Gölü'nün son hali gelecek adına herkesi tedirgin etti.

#1
Foto - Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, şuursuz sulama, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

#2
Foto - Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

Adilcevaz ilçesinde tarımsal maksatlı kullanılan 300’e yakın sondaj kuyusu bulunurken, her bir kuyudan saatte ortalama 100 ton su çıkarılıyor.

#3
Foto - Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

Sondaj kuyularıyla beraber iklim değişikliği ve kuraklıkla birlikte bölgede içme suyu sorunuyla beraber Arin Gölü de kuruma noktasına geldi.

#4
Foto - Şuursuz sulama bu hale getirdi! O göl kuruma noktasına geldi

Mehmet Şakir Oruçlu isimli vatandaş, Arin Gölü’nün bölgenin göz bebeği olduğunu söyleyerek, “Arin Gölü bir kuş cennetidir. En az 200 tür kuş gölün çevresinde yaşıyor. Şuursuz sulama ve kuraklık hem bizim kaynak sularımızı hem de Arin Gölü’nü vuruyor. Şu an bulunduğu bölgede bir ayda 500-600 metre su çekildi. Çiftçilerin nazarımızda ayrı bir yerleri var, ancak şuursuz su kullanımını azaltsınlar. Devlet yetkililerinden çiftçiler hakkında bir kanun çıkarmasını arz ediyorum" dedi.

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