Suudi Arabistan’dan bomba “Türkiye” itirafı: Giderek daha da artıyor

Anlaşma, Starmer'ın Ankara ziyareti sırasında imzalandı ve neredeyse yirmi yıldır yapılan en büyük savaş uçağı ihracat anlaşmasıdır. Anlaşma, Türkiye'nin İsrail gibi bölgesel rakiplerine yetişmek için gelişmiş savaş uçaklarından yararlanmak istemesi üzerine geldi. Türkiye ayrıca Umman ve Katar'dan daha fazla Typhoon satın almayı planlıyor. Geçen hafta, Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Umman ve Katar'dan 12 adet Typhoon satın almak üzere bir anlaşmaya yaklaştığı ve önümüzdeki yıllarda İngiltere'den daha fazla yeni jet geleceği de bildirildi. Batı ve bölge ülkeleri arasında Türkiye ile daha yakın savunma işbirliği kurma eğilimi de giderek artıyor. Savunma bakanları arasındaki sık temaslar, savunma sanayi teknolojileri ve askeri envanter konusunda çok sayıda savunma sanayi anlaşması ve mutabakat zaptının imzalanmasına yol açtı. Türk savunma ürünleri, daha az siyasi koşulla sunulduğu ve bazı Batılı hükümetlerin değişen gündemlerinden daha az etkilendiği için de giderek daha cazip hale geliyor. Böylece, savunma ve askeri işbirliğini kapsayan Türkiye'nin sert güç politikası, dış politikasının önemli bir aracı olarak ortaya çıkan işbirliğine dayalı güvenlik gündeminin kritik bir ayağı haline gelmiştir.