Suudi Arabistan’dan bomba “Türkiye” itirafı: Giderek daha da artıyor

Türkiye'nin sert güç politikası, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar uzanan istikrarsızlıklarla da örtüşüyor. Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a, Libya'dan Azerbaycan'a ve Katar'dan Somali'ye kadar en az dokuz ülkede askerlerini konuşlandırarak etki alanı oluşturuyor. 2017'den bu yana Ankara, Türkiye'nin ilk yerli silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ihraç etmeye de başlamıştır. Bayraktar TB2, Libya, Karabağ ve Ukrayna dahil olmak üzere birçok çatışma bölgesinde kritik bir rol oynamış ve etkinliği ile uluslararası alanda tanınmıştır. Türkiye, TB2'yi Avrupa, Orta ve Güney Asya, Afrika, Levant ve Körfez'deki müttefikleri ve ortakları da dahil olmak üzere en az 34 ülkeye sattı.