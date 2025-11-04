  • İSTANBUL
Dünya
12
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan’dan bomba "Türkiye" itirafı: Giderek daha da artıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan’dan bomba “Türkiye” itirafı: Giderek daha da artıyor

Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir “Türkiye” itirafı geldi.

#1
Türkiye'nin, Suriye'den Irak'a, Libya'dan Azerbaycan'a ve Katar'dan Somali'ye kadar geniş bir etki alanı oluşturduğu belirtildi.

#2
Suudi Arabistan merkezli yayın organlarından Arab News'de, Türkye'nin özellikle savunma sanayi alanındaki etkisi ile dış politikada artan etki alanının değerlendirildiği bir analiz yayınlandı.

#3
Türkiye'nin Batı ve bölge ülkeleri arasında Türkiye ile daha yakın savunma işbirliği kurma isteğinin giderek arttığına dikkat çekilen analizde, dış politikasındaki sert güç yaklaşımı ile stratejik özerkliği merkezine koyan güçlü bir politika ortaya koyduğu tespiti yapıldı.

#4
Analizde ayrıca; Türkiye'nin, Suriye'den Irak'a, Libya'dan Azerbaycan'a ve Katar'dan Somali'ye kadar geniş bir etki alanı oluşturduğu tespiti yapıldı.

#5
İşte Arab News'de yayınlanan analiz: Son on yılda Türkiye, genişletilmiş yetki alanları, savunma sanayi ürünlerinin satışı ve savunma ve askeri anlaşmaların imzalanması yoluyla dış politikasına askeri ve savunma unsurlarını giderek daha fazla entegre etmiştir.

#6
Sert güç siyaseti, diğer ülkelerle ilişkilerinin daha istikrarlı bir temeli haline gelmiş ve savunmayı dış politikasının merkezi bir bileşeni haline getirmiştir. Ankara'nın daha askeri açıdan iddialı bir yaklaşıma duyduğu ihtiyaç, ulusal güvenliğine yönelik acil tehdit algısı ve komşularındaki artan istikrarsızlık nedeniyle sınırlarının ötesine uzanmıştır.

#7
Bu sert güç stratejisinin temel unsurlarından biri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin BM ve NATO misyonlarındaki geleneksel rolüne ek olarak, yurt dışına asker gönderilmesidir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi, komşu ülkelerdeki askeri operasyonların uzatılmasını onaylayarak, Irak ve Suriye'deki askerlerin üç yıl daha kalmasını ve Lübnan'daki BM Geçici Gücü'ndeki barış gücü askerlerinin iki yıl daha görevde kalmasını sağladı.

#8
Türkiye'nin sert güç politikası, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar uzanan istikrarsızlıklarla da örtüşüyor. Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a, Libya'dan Azerbaycan'a ve Katar'dan Somali'ye kadar en az dokuz ülkede askerlerini konuşlandırarak etki alanı oluşturuyor. 2017'den bu yana Ankara, Türkiye'nin ilk yerli silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ihraç etmeye de başlamıştır. Bayraktar TB2, Libya, Karabağ ve Ukrayna dahil olmak üzere birçok çatışma bölgesinde kritik bir rol oynamış ve etkinliği ile uluslararası alanda tanınmıştır. Türkiye, TB2'yi Avrupa, Orta ve Güney Asya, Afrika, Levant ve Körfez'deki müttefikleri ve ortakları da dahil olmak üzere en az 34 ülkeye sattı.

#9
Bu insansız hava aracı diplomasisi, Ankara'ya Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'da güçlü bir müttefik ağı sağladı. Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Haluk Gorgun'a göre, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatı geçen yıl 7,1 milyar doları aşarak bir dönüm noktası oldu. Gorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli yurt dışı ziyaretlerinde de eşlik ediyor. En sonuncusu, Kuveyt, Katar ve Umman olmak üzere üç durağı içeren Körfez turuydu. Türkiye'nin dış politikasındaki sert güç politikası, stratejik özerkliği merkeze koymak için kasıtlı bir girişimdir.

#10
Özerklik çabası, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinden silah satın alırken karşılaştığı kısıtlamalardan kaynaklanıyor. Bu hafta, İngiltere Türkiye'ye 20 adet Typhoon savaş uçağı tedarik etmek için 8 milyar sterlin değerinde bir anlaşma imzaladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'nin 2030 yılında 20 adet Typhoon uçağından ilkini teslim alacağını söyledi. Eurofighter jetleri İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa üretiliyor ve anlaşma konsorsiyumun diğer üyelerinin onayına tabiydi. Erdoğan, anlaşmayı İngiltere ile “stratejik ilişkilerin yeni bir sembolü” olarak nitelendirdi.

#11
Anlaşma, Starmer'ın Ankara ziyareti sırasında imzalandı ve neredeyse yirmi yıldır yapılan en büyük savaş uçağı ihracat anlaşmasıdır. Anlaşma, Türkiye'nin İsrail gibi bölgesel rakiplerine yetişmek için gelişmiş savaş uçaklarından yararlanmak istemesi üzerine geldi. Türkiye ayrıca Umman ve Katar'dan daha fazla Typhoon satın almayı planlıyor. Geçen hafta, Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Umman ve Katar'dan 12 adet Typhoon satın almak üzere bir anlaşmaya yaklaştığı ve önümüzdeki yıllarda İngiltere'den daha fazla yeni jet geleceği de bildirildi. Batı ve bölge ülkeleri arasında Türkiye ile daha yakın savunma işbirliği kurma eğilimi de giderek artıyor. Savunma bakanları arasındaki sık temaslar, savunma sanayi teknolojileri ve askeri envanter konusunda çok sayıda savunma sanayi anlaşması ve mutabakat zaptının imzalanmasına yol açtı. Türk savunma ürünleri, daha az siyasi koşulla sunulduğu ve bazı Batılı hükümetlerin değişen gündemlerinden daha az etkilendiği için de giderek daha cazip hale geliyor. Böylece, savunma ve askeri işbirliğini kapsayan Türkiye'nin sert güç politikası, dış politikasının önemli bir aracı olarak ortaya çıkan işbirliğine dayalı güvenlik gündeminin kritik bir ayağı haline gelmiştir.

