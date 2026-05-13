Altın satışında yeni yasak kuyumcuları isyan ettirdi! Kapalıçarşı karıştı!
Türkiye’nin en büyük ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı’da yeni bir altın krizi patlak verdi. Altın Rafinerileri Derneği’nin ‘kesme altın’ olarak da bilinen çekili altın kullanımının durdurulması ve çekili altın üretimi ve ticaretine devam eden kişi ve kuruluşların ihbar edilmesini istediği yazısı, Kapalıçarşı’yı ayağa kaldırdı. Kapalıçarşı esnafı, daha çok kendi aralarında borç-alacak ödemelerinde kullandıkları 24 ayar saf altını yasaklama girişiminin arkasındaki asıl nedeni açıkladı. İşte yükselen tansiyonun perde arkası...