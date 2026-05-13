Altın satışında yeni yasak kuyumcuları isyan ettirdi! Kapalıçarşı karıştı!

Nisan ayında 9 rafineri tarafından kurulan Altın Rafinerileri Derneği’nin çekili altın kullanımını durdurmaya yönelik yasal her hangi bir dayanağı olmayan yazısı Kapalıçarşı’da tansiyonu yükseltti. Derneğin yasak çağrısı Kapalıçarşı kuyumcularının sert tepkisini çekerken, İstanbul Kuyumcular Odası da devreye girerek böyle bir kararın herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığını açıkladı. Bölgede gerginliğe neden olan yazıya rağmen esnaf, geleneksel ödeme yöntemini sürdürme kararı aldı. Ancak son yıllarda farklı kurumların baskısıyla karşı karşıya kalan Kapalıçarşı’da bu gelişme, mevcut huzursuzluğu daha da artırdı.