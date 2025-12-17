Sürpriz gelişme! Öyle bir gelişme ki bu, duyanların ağzı açık kaldı! Ne Los Angeles ne de Dubai...

  • İSTANBUL
Selma Savcı
Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşları arasında yer alan Euromonitor’un, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı “Dünyanın en çok turist çeken şehirleri” listesinin ardından, bu kez kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” listesi yayımlandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor’un çalışmasında Antalya 5’inci sırada yer aldı.

Antalya, bu listeye giren Türkiye’den ilk ve tek şehir oldu.

Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 2025 yılına ilişkin olarak önce “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesini, ardından ise “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” araştırmasını yayımladı.

İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı.

Bu kapsamlı çalışmada Antalya 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye’den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor.

Euromonitor’un Lighthouse iş birliğiyle hazırladığı araştırmada; turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50’den fazla gösterge değerlendirildi. Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsıyor.

Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak.

Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı: 1. Orlando 2. New York 3. Mekke 4. Paris 5. Antalya 6. Medine 7. Los Angeles 8. Dubai 9. Cancun 10. Kyoto

Listede yer alan destinasyonların büyük bölümü şehir turizmiyle öne çıkarken, Antalya resort tatil kimliğiyle ayrışan tek destinasyon olarak dikkat çekti.

Uzman değerlendirmelerine göre bu liste, küresel turizmdeki yön değişimini de açık biçimde ortaya koyuyor. Kontrolsüz büyümenin altyapı, çevre ve yerel yaşam üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, dengeyi koruyan ve sürdürülebilirliği önceleyen destinasyonlar öne çıkıyor.

Bu yaklaşımda hedef; daha bilinçli turist profili, daha uzun konaklama süresi, destinasyonun doğal ve sosyal yapısının korunması, yerel halkın yaşam kalitesinin desteklenmesi olarak özetleniyor.

Antalya’nın ilk 5’e girmesinde; güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım olanakları, aile dostu turizm hizmetleri, doğa ile uyumlu tatil anlayışı ve teknolojiye yatkınlığı etkili oldu. Değerlendirmelerde ziyaretçi deneyimi ve memnuniyetine dayalı geri bildirimlerin de belirleyici olduğu belirtiliyor. TÜRKİYE TURİZMİNDE NİCELİKTEN NİTELİĞE GEÇİŞ Antalya’nın bu listeye ilk kez girmesi, Türkiye turizmi açısından nicelikten niteliğe geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıllarda benzer endekslerde; sürdürülebilirlik, destinasyon yönetimi ve kalite odaklı kriterlerin daha da belirleyici hale gelmesi bekleniyor.

