Selma Savcı Giriş Tarihi: Sürpriz gelişme! Öyle bir gelişme ki bu, duyanların ağzı açık kaldı! Ne Los Angeles ne de Dubai...
Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşları arasında yer alan Euromonitor’un, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı “Dünyanın en çok turist çeken şehirleri” listesinin ardından, bu kez kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” listesi yayımlandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor’un çalışmasında Antalya 5’inci sırada yer aldı.