Sürpriz gelişme! Öyle bir gelişme ki bu, duyanların ağzı açık kaldı! Ne Los Angeles ne de Dubai...

Antalya’nın ilk 5’e girmesinde; güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım olanakları, aile dostu turizm hizmetleri, doğa ile uyumlu tatil anlayışı ve teknolojiye yatkınlığı etkili oldu. Değerlendirmelerde ziyaretçi deneyimi ve memnuniyetine dayalı geri bildirimlerin de belirleyici olduğu belirtiliyor. TÜRKİYE TURİZMİNDE NİCELİKTEN NİTELİĞE GEÇİŞ Antalya’nın bu listeye ilk kez girmesi, Türkiye turizmi açısından nicelikten niteliğe geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıllarda benzer endekslerde; sürdürülebilirlik, destinasyon yönetimi ve kalite odaklı kriterlerin daha da belirleyici hale gelmesi bekleniyor.