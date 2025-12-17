Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kirasını bu şekilde yatıranlar aman dikkat! Evinden oldu, yetmedi bir de borçlu çıktı
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kira bedelinin, sözleşmede açık yetki bulunmadan ev sahibinin eşi ya da yakınına ödenmesi, hukuken geçersiz sayılabiliyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda, bu şekilde yapılan ödemelerin hukuken geçersiz olduğuna hükmedildi. Kiracının tahliyesine ve haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemesine karar verildi.