Kirasını bu şekilde yatıranlar aman dikkat! Evinden oldu, yetmedi bir de borçlu çıktı

Kirasını bu şekilde yatıranlar aman dikkat! Evinden oldu, yetmedi bir de borçlu çıktı

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kira bedelinin, sözleşmede açık yetki bulunmadan ev sahibinin eşi ya da yakınına ödenmesi, hukuken geçersiz sayılabiliyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda, bu şekilde yapılan ödemelerin hukuken geçersiz olduğuna hükmedildi. Kiracının tahliyesine ve haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemesine karar verildi.

Kira ödemelerinde yapılan hatalar, kiracılar açısından ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle kira bedelinin, kiraya veren dışında bir kişinin hesabına yatırılması durumunda, bu ödeme borcu sona erdirmiyor. Sözleşmede açık bir yetkilendirme bulunmadığı sürece, yapılan ödeme geçersiz kabul edilebiliyor.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda, kiracının kira bedellerini ev sahibinin eşine yatırdığı, ancak bu kişiye yönelik yazılı bir yetkilendirme bulunmadığı tespit edildi. Mahkeme, bu ödemelerin hukuken geçerli olmadığına hükmederek kira borcunun devam ettiğini vurguladı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine karar verildi.

Karar yalnızca tahliye ile sınırlı kalmadı. Kiracının borca yaptığı itirazın haksız bulunması nedeniyle, icra inkar tazminatı ödemesine de hükmedildi. Böylece kiracı, kira borcunun yanı sıra faiz ve ek tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

NTV'de yer alan habere göre; hukukçular, kiracıların benzer mağduriyetler yaşamaması için ödeme yapılacak kişinin mutlaka kira sözleşmesinde belirtilmesi ya da yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Aksi halde, kira bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa bile, bu ödemeler hukuken "yapılmamış" sayılabiliyor ve tahliye süreci kaçınılmaz hale gelebiliyor.

