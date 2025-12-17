Bankadan parayı söke söke aldı! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

'BANKA KARARA İTİRAZ ETTİ' Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Burak Temizer, “Müvekkil Mustafa S. Konya'da yaşıyor. Sabah uyandığında banka hesabına giriyor ve bir bakıyor ki gece yarısı 03:00 sularında hesabından kredi çekilmiş. Ardından aracı fason bir şirkete yani aslında faal olmayan ve ticarette iştigal etmeyen bir şirkete para aktarılmış. Dolayısıyla müvekkil dolandırıldığını o an anlıyor. Müvekkilin hesabından 60 bin TL kredi çekilmiş ve 40 bin TL'si bu bahsettiğim fason, aracı şirkete aktarılmış. Müvekkilim Mustafa S. bunun üzerine bankayı arıyor; 'Bu işlemi iptal edelim, bu işlemi ben yapmadım, bu şüpheli bir işlem, benim bankacılık hesabıma dışarıdan müdahale olmuş' diyor. Ancak banka bu itirazları kabul etmiyor. Bunun üzerine müvekkil Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyor ve 'Banka bunu önlemeliydi. Benim zararımı banka gidersin' diyor. Tüketici Hakem Heyeti de zararı özel bankanın gidermesi gerektiğine karar veriyor. Bunun üzerine bu bahsettiğimiz özel banka Tüketici Mahkemesi'nde dava açarak Tüketici Hakem Heyeti kararının iptalini istiyor. Banka, kendisinin sorumluluğu olmadığını, kişinin kendi sorumluluğunda olduğunu beyan ediyor. Tırnak içinde banka; kişiye 'Hesabına sahip çıksaydın' diyor" ifadelerini kullandı.