Haber Merkezi Giriş Tarihi: Suriyelilerin geçici koruma statüleri kalkıyor! Türkiye’den geri dönüşleri hızlandırılacak
Suriye'deki savaşın bitmesine rağmen dönüş hızının yavaş kalması üzerine Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandıracak bir dizi yeni tedbiri devreye sokuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zorla gönderme yerine 'kademeli' bir süreç başlatıldı. İlk aşamada 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz sağlık hizmeti kaldırılırken, ikinci aşamada ise geçici koruma statüleri kademeli olarak sonlandırılacak.