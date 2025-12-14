Suriyelilerin geçici koruma statüleri kalkıyor! Türkiye’den geri dönüşleri hızlandırılacak

  • İSTANBUL
Suriye'deki savaşın bitmesine rağmen dönüş hızının yavaş kalması üzerine Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandıracak bir dizi yeni tedbiri devreye sokuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zorla gönderme yerine 'kademeli' bir süreç başlatıldı. İlk aşamada 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz sağlık hizmeti kaldırılırken, ikinci aşamada ise geçici koruma statüleri kademeli olarak sonlandırılacak.

Suriye'deki savaşın resmen sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş hızının beklenen seviyede olmaması, güvenlik bürokrasisini yeni adımlar atmaya yöneltti. Savaşın bittiği 8 Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 600 bin Suriyeli ülkesine dönerken, halen 2 milyon 370 bin Suriyeli geçici koruma statüsü ile Türkiye'de bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, dönüşlerin hızlandırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçici koruma statülerinin hemen kaldırılması önerildi. Ancak Erdoğan'ın, zorla göndermeye yönelik uygulamalara itiraz etmesi üzerine, dönüşlerin bazı yeni tedbirlerle kademeli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

DÖNMEK İSTEYENLERİN TÜM MASRAFLARINI BM’DEN KARŞILANACAK Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti kaldırıldıktan sonra, geçici koruma statüleri de kaldırılacak. Suriyeliler ikamet etme iznine tabi olacak. Oturma izni alamayanlar kaçak sayılacak. Dönmek isteyenlerin tüm masrafları BM'den karşılanacak. Suriye'deki savaşın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüş hızı beklendiği gibi olmadı. Savaşın sona erdiği 8 Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 600 bini ülkesine döndü. Halen 2 milyon 370 bin Suriyeli geçici koruma statüsü ile Türkiye'de bulunuyor. Güvenlik bürokrasisi dönüşleri hızlandırmak için bazı adımlar attı ancak bu adımlar beklenen etkiyi göstermedi.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ; TEK SEFERDE STATÜYÜ KALDIRMA KARARI KADEMELİYE ÇEVRİLDİ Edinilen bilgilere göre, dönüşlerin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Avrupa'da olduğu gibi Suriyelilerin geçici koruma statülerinin hemen kaldırılması önerildi. Ancak Erdoğan'ın, Türkiye'nin başından beri sürdürdüğü tavrı hatırlatarak, zorla göndermeye yönelik uygulamalara itiraz ettiği belirtildi. Bu sebeple, geri dönüşlerin bazı yeni tedbirlerle kademeli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklar ve kurumların koordinasyonunda önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacak.

İLK AŞAMA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİNİN KALDIRILMASIYDI Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yeni yılla birlikte ücretsiz sağlık hizmeti alması uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti almak isteyen Suriyeliler de katkı payı ödemek zorunda kalacak. Güvenlik bürokrasisine göre, bu karar dönüşleri hızlandıracak.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR: GEÇİCİ KORUMA STATÜLERİ KADEMELİ ŞEKİLDE KALDIRILACAK Ücretli sağlık hizmetine geçilmesinden sonra ikinci adım ise, geçici koruma statülerinin kademeli olarak kaldırılması olacak. Statüleri kalkınca Türkiye'deki Suriyelilerin ikamet etme iznine tabi tutulması gerekecek. Ama ikamet izni için de sıkı kurallar uygulanıyor. Güvenlik kaynakları, "Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi halde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

DÖNÜŞ MASRAFLARI BM'DEN GELEN FONLARLA KARŞILANACAK Ayrıca BM'den gelen fonların Suriyelilerin dönüşleri için kullanılacağı belirtildi. Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere BM fonlarından ücret ödenmesi ve yol masraflarının karşılanması planlanıyor.

