Suriyelilerin geçici koruma statüleri kalkıyor! Türkiye’den geri dönüşleri hızlandırılacak

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR: GEÇİCİ KORUMA STATÜLERİ KADEMELİ ŞEKİLDE KALDIRILACAK Ücretli sağlık hizmetine geçilmesinden sonra ikinci adım ise, geçici koruma statülerinin kademeli olarak kaldırılması olacak. Statüleri kalkınca Türkiye'deki Suriyelilerin ikamet etme iznine tabi tutulması gerekecek. Ama ikamet izni için de sıkı kurallar uygulanıyor. Güvenlik kaynakları, "Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi halde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.