Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

2 Mayıs 2019: ISW’nin yayınladığı ve daha fazla ayrıntı sunan haritaya göre; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgeler (TSK ve desteklediği güçler) sarı-siyah çizgili, YPG/PYD kontrolü mor, Esad rejimi kırmızı, Hizbullah’ın etkisinin ağırlıklı olduğu Lübnan sınır hattı kırmızı-siyah ve çöl bölgeleri beyaz renkte gösterilmiş. Medyada ‘gölge CIA’ olarak nitelendirilen ISW, İdlib’i doğrudan kahverengi ile göstererek El Kaide kontrolünde olduğunu vurgulayarak HTŞ’den bahsetmemiş. Öte yandan YPG kontrolündeki bölgeleri ‘Suriyeli Kürtler’ olarak tanımladığı gözlemleniyor.