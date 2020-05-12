2020-05-12 13:48:01 Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?
Suriye’de halk 15 Mart 2011'de Esed Rejimine karşı gösterilere başladı ve gösteriler Nisan 2011 tarihinde ülke çapında yapılmasıyla birlikte Esed güçleri halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte Suriye’de bitmek bilmeyen iç savaş başlamış oldu. Başta ABD ve İsrail olmak üzere çok sayıda ülke Suriye’deki karışıklıktan istifade ederek terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’yi destekleyerek sözde bir PKK devleti kurmak istiyorlardı.