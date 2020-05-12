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Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

2020-05-12 13:48:01
Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Suriye’de halk 15 Mart 2011'de Esed Rejimine karşı gösterilere başladı ve gösteriler Nisan 2011 tarihinde ülke çapında yapılmasıyla birlikte Esed güçleri halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte Suriye’de bitmek bilmeyen iç savaş başlamış oldu. Başta ABD ve İsrail olmak üzere çok sayıda ülke Suriye’deki karışıklıktan istifade ederek terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’yi destekleyerek sözde bir PKK devleti kurmak istiyorlardı.

#1
Foto - Türkiye sınırında kurdurulmak istenilen bu hain planı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatları ile ters düz etti. Peki Suriye’de son durum nedir? Suriye son durum haritası. Türkiye, Suriye’de hangi bölgeleri temizledi? Türkiye’nin Suriye’de hakim olduğu bölgeler hangileri? İşte detaylar.

Türkiye sınırında kurdurulmak istenilen bu hain planı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatları ile ters düz etti. Peki Suriye’de son durum nedir? Suriye son durum haritası. Türkiye, Suriye’de hangi bölgeleri temizledi? Türkiye’nin Suriye’de hakim olduğu bölgeler hangileri? İşte detaylar.

#2
Foto - Suriye’de son durum haritası ve geçtiğimiz aylarda yaşanan Suriye konulu diplomatik açıklamaları paylaşmadan önce Suriye’de gündemin İdlib ve çevresindeki gelişmelere odaklandığını belirtebiliriz. Türkiye sınırında bulunan ve 2015 yılında muhaliflerin ele geçirdiği İdlib’in kontrolünün büyük çoğunluğu Heyetül Tahrir-i Şam’da (HTŞ).

Suriye’de son durum haritası ve geçtiğimiz aylarda yaşanan Suriye konulu diplomatik açıklamaları paylaşmadan önce Suriye’de gündemin İdlib ve çevresindeki gelişmelere odaklandığını belirtebiliriz. Türkiye sınırında bulunan ve 2015 yılında muhaliflerin ele geçirdiği İdlib’in kontrolünün büyük çoğunluğu Heyetül Tahrir-i Şam’da (HTŞ).

#3
Foto - Türkiye’nin de terör örgütü ilan ettiği örgütün varlığı öne sürülerek bölgeye hava saldırıları tekrar başladı. Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’e yönelik Mayıs ayının başındaki hava saldırılarında, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, en az 108 sivil yaşamını yitirdi. Rapora göre yaşamını yitiren sivillerden 26’sı çocuk, 24’ü ise kadın.

Türkiye’nin de terör örgütü ilan ettiği örgütün varlığı öne sürülerek bölgeye hava saldırıları tekrar başladı. Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’e yönelik Mayıs ayının başındaki hava saldırılarında, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, en az 108 sivil yaşamını yitirdi. Rapora göre yaşamını yitiren sivillerden 26’sı çocuk, 24’ü ise kadın.

#4
Foto - Öte yandan ‘İdlib Şafağı Harekatı kapsamında Suriye ordusu, 18’i köy olmak üzere 114 kilometrekarelik alanı muhaliflerden geri aldı. Afrin’in doğusunda yer alan Tel Rıfat‘ı kontrol eden YPG, yine Mayıs ayının ilk günlerinde Türk ordusuna yönelik saldırılarını arttırdı.

Öte yandan ‘İdlib Şafağı Harekatı kapsamında Suriye ordusu, 18’i köy olmak üzere 114 kilometrekarelik alanı muhaliflerden geri aldı. Afrin’in doğusunda yer alan Tel Rıfat‘ı kontrol eden YPG, yine Mayıs ayının ilk günlerinde Türk ordusuna yönelik saldırılarını arttırdı.

#5
Foto - 4 şehit verdiğimiz bölgeye ÖSO ve TSK’nın operasyonu sonucu 3 köy teröristlerden temizlendiği ancak aynı gün ÖSO ve TSK’nın geri çekildiği bildirildi.

4 şehit verdiğimiz bölgeye ÖSO ve TSK’nın operasyonu sonucu 3 köy teröristlerden temizlendiği ancak aynı gün ÖSO ve TSK’nın geri çekildiği bildirildi.

#6
Foto - Suriye’de kim ne kadarlık bir alanı kontrol ediyor?

Suriye’de kim ne kadarlık bir alanı kontrol ediyor?

#7
Foto - Esad rejimi (Suriye ordusu): 114 bin 670 km² YPG/PKK: 51 bin 867 km² Heyetül Tahrir-i Şam ve ÖSO: 14 bin 35 km² TSK (Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı): 9 bin 39 km²

Esad rejimi (Suriye ordusu): 114 bin 670 km² YPG/PKK: 51 bin 867 km² Heyetül Tahrir-i Şam ve ÖSO: 14 bin 35 km² TSK (Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı): 9 bin 39 km²

#8
Foto - Esad rejimi ülkenin yüzde 60’ını, YPG yüzde 27’sini, HTŞ ve ÖSO (İdlib) yüzde 7’sini, Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler yüzde 5’ini ve geriye kalan yüzde 1’lik çöl bölgesini de IŞİD kontrol ediyor.

Esad rejimi ülkenin yüzde 60’ını, YPG yüzde 27’sini, HTŞ ve ÖSO (İdlib) yüzde 7’sini, Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler yüzde 5’ini ve geriye kalan yüzde 1’lik çöl bölgesini de IŞİD kontrol ediyor.

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#10
Foto - 2 Mayıs 2019: ISW’nin yayınladığı ve daha fazla ayrıntı sunan haritaya göre; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgeler (TSK ve desteklediği güçler) sarı-siyah çizgili, YPG/PYD kontrolü mor, Esad rejimi kırmızı, Hizbullah’ın etkisinin ağırlıklı olduğu Lübnan sınır hattı kırmızı-siyah ve çöl bölgeleri beyaz renkte gösterilmiş. Medyada ‘gölge CIA’ olarak nitelendirilen ISW, İdlib’i doğrudan kahverengi ile göstererek El Kaide kontrolünde olduğunu vurgulayarak HTŞ’den bahsetmemiş. Öte yandan YPG kontrolündeki bölgeleri ‘Suriyeli Kürtler’ olarak tanımladığı gözlemleniyor.

2 Mayıs 2019: ISW’nin yayınladığı ve daha fazla ayrıntı sunan haritaya göre; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgeler (TSK ve desteklediği güçler) sarı-siyah çizgili, YPG/PYD kontrolü mor, Esad rejimi kırmızı, Hizbullah’ın etkisinin ağırlıklı olduğu Lübnan sınır hattı kırmızı-siyah ve çöl bölgeleri beyaz renkte gösterilmiş. Medyada ‘gölge CIA’ olarak nitelendirilen ISW, İdlib’i doğrudan kahverengi ile göstererek El Kaide kontrolünde olduğunu vurgulayarak HTŞ’den bahsetmemiş. Öte yandan YPG kontrolündeki bölgeleri ‘Suriyeli Kürtler’ olarak tanımladığı gözlemleniyor.

#11
Foto -

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