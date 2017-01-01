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Suriye sınırında hendek kazısı başlatıldı

  • Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den ülkemize yasa dışı geçişleri kontrol altına almak amacıyla sınır boyunca hendek kazılıyor. Öte yandan sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi 1 kişi yakalandı.

  • İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

  • Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan terörist, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

  • Teröristin, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

  • Suriye sınırında hendek kazısı başlatıldı

  • Suriye sınırında hendek kazısı başlatıldı

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