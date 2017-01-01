Suriye sınırında hendek kazısı başlatıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den ülkemize yasa dışı geçişleri kontrol altına almak amacıyla sınır boyunca hendek kazılıyor. Öte yandan sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi 1 kişi yakalandı.
İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.
Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan terörist, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Teröristin, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.