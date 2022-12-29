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Aktüel
5
Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

2022-12-29 20:32:11
Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

Suriye görevinden yurda dönen yaklaşık 200 jandarma komando törenle karşılandı.

#1
Foto - Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

Tokat’ta konuşlu bulunan Jandarma Özel Harekat Boralar Taburu 6 aylık Suriye görevini tamamladı. Hava yolu ile kente dönen komandolar için tören düzenlendi.

#2
Foto - Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, komandoların yaptıkları fedakarlıkların asla unutulmayacağını belirterek, "Yuvanıza, aramıza ve birliğinize hoş geldiniz" dedi.

#3
Foto - Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

Vali Numan Hatipoğlu ise ülkemizin içeride ve dışarıda huzuru ve güveni için her zaman canlarını ortaya koyarak çalışan güvenlik güçlerinin baş tacı olduğunu belirterek, "Özellikle sadece milletimizin canı, malı, huzuru için değil görev yaptığınız her yerde canınızı ortaya koyarak ülkemizi temsil ettiğinize şahidiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler ve sizlerin yoldaşları, ülkemizin yarınlara daha emin adımlarla ulaşması için hayatınızla, canınızla ve ailelerinizin fedakarlıklarıyla görev yapıyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Seferiniz kutlu olsun" diye konuştu.

#4
Foto - Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

Konuşmaların ardından dualar edildi, ardından askerler aileleri ile kucaklaşarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

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