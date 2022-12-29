Suriye görevini tamamlayan kahraman komandolar yurda döndü

Vali Numan Hatipoğlu ise ülkemizin içeride ve dışarıda huzuru ve güveni için her zaman canlarını ortaya koyarak çalışan güvenlik güçlerinin baş tacı olduğunu belirterek, "Özellikle sadece milletimizin canı, malı, huzuru için değil görev yaptığınız her yerde canınızı ortaya koyarak ülkemizi temsil ettiğinize şahidiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler ve sizlerin yoldaşları, ülkemizin yarınlara daha emin adımlarla ulaşması için hayatınızla, canınızla ve ailelerinizin fedakarlıklarıyla görev yapıyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Seferiniz kutlu olsun" diye konuştu.