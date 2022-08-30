Süre 1,5 saate düşüyor! Dev projede tarih belli oldu!

7 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Afyonkarahisar'da 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yıllık 1,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız." ifadelilerini kullandı.