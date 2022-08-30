2022-08-30 11:01:01 Süre 1,5 saate düşüyor! Dev projede tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanında düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde Afyonkarahisar-Ankara arasında yapımı devam eden yüksek hızlı tren hattı hakkında tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar Ankara arası 1,5 saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2 saate düşecek.' dedi.