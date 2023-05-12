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Spor
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Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

2023-05-12 09:04:52
Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Süper Lig'de bu sezon kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş, daha sonra takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yükselen bir performans ile son düzlüğe girerken, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar... Yeni sezona Valerien Ismael önderliğinde başlayan Beşiktaş, zirve yarışının çok uzağında kalarak istenilen performansı gösteremedi.

#1
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Kartal'da şampiyonluklar yaşayan başarılı teknik adam farkını ortaya koyarak takımı şampiyonluk yarışına ortak etti.

#2
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Ligde son düzlüğe girerken 68 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, ligde en son Antalyaspor'u 1-0'lık skorla geriden gelerek 3-1 mağlup etmişti.

#3
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte ise takımda birçok oyuncuda performansını artırdı ve dev kulüplerin transfer listesine adını yazdırdı. Dev kulüplerin transfer listesinde yer alan ve Şenol Güneş'in prensi olan Gedson Fernandes'de bu isimlerden biri olarak dikkat çekti.

#4
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

BEŞİKTAŞ'TAN GİDEN GENÇLER PİŞMAN Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takım'da gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek geçtiğimiz yaz Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ile Serdar Saatçı yeni kulüplerinde umduklarını bulamadı.

#5
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Rıdvan Yılmaz, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak şans bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabilirken, Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro kazandıran Emirhan İlkhan ise ilk devre kulübünde sadece 4 maçta 87 dakika şans buldu.

#6
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Serdar Saatçı ise Portekiz ekibi Braga'nın A Takımı ile sadece 5 maça çıkabildi ve 283 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu da siyah-beyazlı kulübe 1.5+1 milyon Euro kazandırarak Portekiz'in yolunu tutmuştu.

#7
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan Kara Kartal, gözünü yine Premier Lig'e dikti. Geçtiğimiz yaz döneminde Ada'dan; Artur Masuaku, Romain Saiss, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, yine İngiltere'den takviyeler yapacak.

#8
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

İLK YILDZ JESSE LİNGARD Manchester United'da yaptığı büyük çıkışla adını duyuran Jesse Lingard'ın Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. İdarecilerin, 30 yaşındaki 1,74'lük 10 numarayı değerlendirmeye aldığı belirtildi.

#9
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Alt yapısından yetiştiği Manchester United'dan geçen yaz bedelsiz olarak ayrılan Lingard, bir başka İngiliz ekibi Nottingham Forest'e transfer olmuştu.

#10
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Bu sezon kulübünde 20 karşılaşmada görev yapan Lingard, 2 gol ve iki asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

#11
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

İKİNCİ YILDIZ YERRY MİNA Sezon sonunda Welinton'la yollarını ayıracak olan Beşiktaş, takıma yeni bir sağ stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın listesine yeni bir ismin eklendiği ortaya çıktı.

#12
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Kartal'ın radarına girdi. 2018'de yarım dönemlik Barcelona kariyerinin ardından 30 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan 1,95'lik stoper, sezon sonunda boşa çıkacak.

#13
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Transferde kaliteli ve maliyeti düşük isimler üzerine yoğunlaşan idarecilerin, Mina'yı sağ stoper transferinde öncelikli hedefleri arasında tuttuğu kaydedildi.

#14
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Everton'da bu sezon 5 karşılaşmada görevalıp, 1 gol atan Mina'ya başta Premier Lig olmak üzere La Liga ve İtalya Serie A'dan da kulüplerin talip olduğu kaydedildi.

#15
Foto - Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

28 yaşındaki futbolcunun ise Everton'la yeni sözleşme imzalamak istemediği ve gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, Mina'yı başka kulübe kaptırmamak için lig bitmeden operasyonu tamamlamaya çalışacak. (Fanatik)

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