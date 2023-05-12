2023-05-12 09:04:52 Süper Lig'e bomba gibi düştü! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...
Süper Lig'de bu sezon kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş, daha sonra takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yükselen bir performans ile son düzlüğe girerken, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar... Yeni sezona Valerien Ismael önderliğinde başlayan Beşiktaş, zirve yarışının çok uzağında kalarak istenilen performansı gösteremedi.