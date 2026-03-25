Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in 100 milyon dolarlık projesi bitirildi
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in 100 milyon dolar harcama yaptığı proje sona erdi. İşte detaylar...
Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç’un vefat ettiği sembol yapı Divan Talya, yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.
Koç Holding iştiraki Marmaris Altınyunus, 2013 yılından bu yana kapalı olan ve 2021’de tamamen yıkılarak yeniden inşa edilen otelin izinlerini alarak kapılarını açmak için gün saymaya başladı.
Divan Talya Oteli’nde yaklaşık 13 yıl süren sessizlik sona eriyor. Koç Holding iştiraki Otel, Marmaris Altınyunus tarafından 100 milyon doların üzerinde bir harcamayla yapıldı.
Sözcü'nün haberine göre, hukuki süreçler nedeniyle Mayıs 2013’te faaliyetlerini durduran 204 odalı otel, 2021 yılında tamamen yıkılarak yeni projenin temelleri atılmıştı.
İnşaat çalışmalarında sona gelinmesiyle birlikte Mart ayının ilk haftasında yapılan iskan başvurusu onaylandı ve yapı kullanma izin belgesi şirkete teslim edildi.
