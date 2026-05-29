Süper Lig takımında Nuri Şahin hamlesi: Görüşmelere başladı!
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için rota Başakşehir'in başarılı hocası Nuri Şahin'e döndü.
Günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları transfer kazanında... (29 Mayıs 2026)
İşte transfer haberleri ve iddiaları:
Sol stoper arayışları doğrultusunda başta Van Dijk ve Pavlovic olmak üzere birçok yıldız isimle görüşen Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen PSG’nin Brezilyalı savunmacısı Beraldo için tekrar devrede. (FANATİK)
Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için 25 milyon isteyen B.Münih, 20 milyon euroya indi. Yıldız savunmacı 12 milyon euro maaş talep etti. Fenerbahçe limitler nedeniyle fedakarlık bekliyor. (AKŞAM)
Vedat Muriqi transferini bitirme noktasına getiren Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım’ın forvetteki büyük hedefi Igor Thiago. Brentford, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda ter dökecek olan yıldız futbolcunun ayrılığına hazırlanıyor. (FANATİK)
Kongre öncesi yıldız bir ismi açıklamak isteyen Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood için bastırıyor. Greenwood için Roma’nın ardından Tottenham da devreye girdi. Atletico Madrid ile Dortmund da takipte. Marsilya, talipleri her geçen gün artan yıldız forveti için kapıyı 55 milyon eurodan açtı. (FANATİK)
Galatasaray, Arsenal'in Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie'yi kadrosuna katmak istiyor. Cim-Bom oyuncu için resmi girişimlerde bulunurken, gelen bilgilere göre İngiliz ekibi de şampiyonluğun ardından Ekvadorlu stoper için yapılacak teklifleri değerlendirmeye açık. (AKŞAM)
Galatasaray, Can Uzun'un transferinde önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılı kulübün Frankfurt’tan transfer etmek istediği genç 10 numara, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde "Kulübümle anlaşın, gerisi kolay" mesajını gönderdi. Galatasaray Yönetimi Can’ın yaktığı yeşil ışık üzerine süreci hızlandırıyor. (FANATİK)
Chelsea, Tottenham ve Benfica, Oulai için sıraya girdi. Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki orta sahayı 30 milyon euronun altında bir paraya bırakmayacak. (AKŞAM)
Beşiktaş’ta gündemdeki hoca adaylarından kötü haberler üst üste geldi. Zinedine Zidane, 30 milyon euroya yakın bir maaş talep etti. Filipe Luis ise Monaco’ya imza atmaya çok yakın. Nuno Espirito West Ham ile devam kararı alırken, elde sadece Razvan Lucescu kaldı. (FANATİK)
Galatasaray, Manchester United'ın orta sahası Manuel Ugarte ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi 28 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Atletico Madrid ve Napoli de devrede. (AKŞAM)
BBC’de yer alan habere göre: Chelsea, Beşiktaş Yönetimi'nin ocak döneminde transfer etmek için yoğun mesai harcadığı Filip Jorgensen’i elinden çıkarma kararı aldı. Siyah beyazlı kurmayların 24 yaşındaki kaleci için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. (FOTOMAÇ)
Zubkov’un satılması halinde yerine düşünülen Viktor Tsygankov için Ajax da ciddi şekilde devredeydi. Ancak İspanyol ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre: Ajax’ın transferin yüksek maliyeti nedeniyle işi zor. Ukraynalı kanat oyuncusunun Türkiye'den önemli bir teklif aldığı vurgulanırken, Fatih Tekke’nin çok beğendiği Tsygankov konusunda Trabzonspor Yönetimi yoğun uğraş veriyor. Şartlar zorlanıyor. (FANATİK)
Beşiktaş, Trabzonspor'un kadroya katmak için yoğun uğraş verdiği Andre Onana için devreye girdi. Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki kalecinin yüksek maliyetini Fırtına'nın karşılayamayacağı teziyle harekete geçti ve Manchester United ile temaslara başladı. (POSTA)
