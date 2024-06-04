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Spor
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Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

2024-06-04 10:18:24
Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona erdi.

#1
Foto - Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Lige veda eden 4 takım Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu.

#2
Foto - Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler yaz transfer sezonuna çevrildi.

#3
Foto - Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe yılın ilk bombasını teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getirerek patlattı.

#4
Foto - Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

2024-2025 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

#5
Foto - Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

#6
Foto - Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

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