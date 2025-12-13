Haftayı sert yükselişle tamamladı! Gümüşteki rekorların perde arkası

Son aylarda, ABD'nin gümüşe potansiyel gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri nedeniyle ABD'de büyük bir gümüş stoku oluştu ve bu durum, küresel çaptaki gümüş kıtlığını daha da kötü hale getirdi. ABD'nin bu yıl gümüşü kritik mineraller listesine eklemesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Bu arada, ülke zaten önde gelen gümüş üreticileri arasında bulunuyor. ABD'nin "Section 232" uygulaması kapsamında ileriki haftalarda kritik minerallerle ilgili incelemesini yayınlaması beklenirken, bu incelemenin gümüş de dahil olmak üzere emtia piyasasında işlem gören diğer ürünlere tarifelere işaret etmesi öngörülüyor. Bireysel yatırımcıların da özellikle Kuzey Amerika'da, gümüşe olan talebi arttı. Gümüş burada genellikle "fakir adamın altını" olarak anılıyor.