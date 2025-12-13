Haftayı sert yükselişle tamamladı! Gümüşteki rekorların perde arkası

Gümüşün onsu arza yönelik endişeler, yatırımcılardan gelen talep ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımıyla geçen hafta 64,6 dolarla rekor kırdı. Kıymetli metallerde son dönemlerde yükseliş eğilimi hakimken, gümüşte de sert yükselişler öne çıkıyor. Geçen hafta yüzde 10'un üzerinde yükselen gümüş kasım sonuna göre yüzde 13,5, 2024 sonuna göre yüzde 120'nin üzerinde değer kazandı. Arza yönelik endişeler, yatırımcıların talebi ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımıyla gümüşün onsu geçen hafta 64,6 dolarla rekor kırdı. Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşmasının yanı sıra endüstriyel alanda da kullanılmasıyla öne çıkıyor.