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Doğa
11
Sular çekilince ortaya çıkan devasa görüntü şaşkına çevirdi!

2021-11-23 18:15:16
Sular çekilince ortaya çıkan devasa görüntü şaşkına çevirdi!

Tunceli’de suların çekilmesi ile ortaya çıkan devasa görüntü şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde yıllardır varlığını koruyan obrukta bu yıl yaşanan kuraklıkla beraber sular çekildi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde yıllardır varlığını koruyan obrukta bu yıl yaşanan kuraklıkla beraber sular çekildi.

#2
Foto - Suların çekilmesi ile obruk kendisini gösterdi.

Suların çekilmesi ile obruk kendisini gösterdi.

#3
Foto - Yaklaşık 400 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki devasa obruk, drone ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 400 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki devasa obruk, drone ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Köy halkı tarafından ’Kormiuran’ olarak adlandırılan obruğun ilk defa bu kadar ortaya çıktığı öğrenildi.

Köy halkı tarafından ’Kormiuran’ olarak adlandırılan obruğun ilk defa bu kadar ortaya çıktığı öğrenildi.

#5
Foto - Keban Baraj Gölü kıyısında olan obruğun baraj ile tabandan bağlantılı olduğu ve barajdaki düşüşün obruğa yansıdığı bildirildi.

Keban Baraj Gölü kıyısında olan obruğun baraj ile tabandan bağlantılı olduğu ve barajdaki düşüşün obruğa yansıdığı bildirildi.

#6
Foto - Aynı zamanda köyde 2 obruğun daha olduğu ve yıllar önce bir tanesinden tuz çıkartıldığı öğrenildi.

Aynı zamanda köyde 2 obruğun daha olduğu ve yıllar önce bir tanesinden tuz çıkartıldığı öğrenildi.

#7
Foto - Obruk hakkında bilgi veren yöre sakinlerinden Mahmut Aydın, “Burası Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde bulunuyor. Buranın tarihi bilinmiyor. Ben kendimi bildim bileli var. Kuraklık nedeniyle suları bayağı azalmış. Neredeyse kuruyacak. Burası alttan baraj ile bağlantılıdır. Baraj düştüğü zaman buda düşüyor, yükseldiği zaman buda yükseliyor. Burasının genişliği 400 metre, derinliği 15 metre var. Ama şimdi 5 metreye düşmüş. Çevreden turist olarak gelen var. Bu obruğun küçükbaş hayvanlara etkisi var. Sürekli burada su içiyor. Ama şuanda azaldı, geleceği nasıl olur bilemiyoruz” dedi.

Obruk hakkında bilgi veren yöre sakinlerinden Mahmut Aydın, “Burası Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde bulunuyor. Buranın tarihi bilinmiyor. Ben kendimi bildim bileli var. Kuraklık nedeniyle suları bayağı azalmış. Neredeyse kuruyacak. Burası alttan baraj ile bağlantılıdır. Baraj düştüğü zaman buda düşüyor, yükseldiği zaman buda yükseliyor. Burasının genişliği 400 metre, derinliği 15 metre var. Ama şimdi 5 metreye düşmüş. Çevreden turist olarak gelen var. Bu obruğun küçükbaş hayvanlara etkisi var. Sürekli burada su içiyor. Ama şuanda azaldı, geleceği nasıl olur bilemiyoruz” dedi.

#8
Foto - İşte o devasa obruk...

İşte o devasa obruk...

#9
Foto - İşte o devasa obruk...

İşte o devasa obruk...

#10
Foto - İşte o devasa obruk...

İşte o devasa obruk...

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