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Yaşam
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Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

2023-08-24 10:36:01
Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

Türkiye’nin en büyük gölü olan ve kuraklıkla birlikte ciddi oranda çekilmenin yaşandığı Van Gölü sahilleri bataklığa dönüştü.

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Foto - Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

430 kilometrelik kıyı şeridi ve 451 metre derinliğe sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde kuraklıkla birlikte çekilme devam ediyor.

#2
Foto - Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki sahillerin bazı alanları çekilmeyle birlikte adeta bataklığa dönüştü.

#3
Foto - Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

Mikrobiyalitlerin de ortaya çıktığı sahillerde yaşanan kirlilik de dikkat çekiyor.

#4
Foto - Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

Ünal Emen isimli vatandaş, Van Gölü’nün masmavi sahilleri yerini, şimdi yosun ve mikrobiyalitlere bıraktığını söyledi. Emen, “Gördüğünüz bu sahilde yüzüyorduk. Suyun çekilmesi ile çok kötü bir görüntü ortaya çıkarmaya başladı” dedi.

#5
Foto - Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

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Foto - Sular çekildi sahil bataklığa dönüştü

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