Su gibi yağ yaktıran maydanoz kürü! Artık herkes böyle tüketecek…

Mutfakta en sık kullanılan taze yeşilliklerin arasında bulunan maydanoz, sadece yemeklerimize lezzet katmakla kalmaz, sağlığımız için de birçok fayda sunar. Yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri içeren bu taze bitki, aynı zamanda iyi bir demir ve antioksidan kaynağıdır. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan maydanozun en dikkat çeken özelliklerinden biri de yağ yakımını desteklemesidir. Peki ama nasıl? İşte detaylar…