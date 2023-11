Sukhoi Tasarım Bürosu test pilotu Rafael Süleymanov, 5'inci nesil Su-57 beşinci nesil savaş uçağının pilotluğu konusundaki deneyimini aktararak uçağın üstün çevikliğini ve manevra kabiliyetini vurguladı. ​​Rafael Süleymanov, SU-57 hakkında yaptığı değerlendirmede, “Uçak üreticilerimizin ve bu uçağa bileşenlerini sağlayan endüstri iyi iş çıkarmış. Pilotluk yapmak ve uçmak bir zevktir; pilotun her koşulda, her hızda, her hücum açısında uçmasına olanak tanıyor. ​Rafael Süleymanov SU-57'yi, "Zafere yol açabilir" sözleriyle övdü.