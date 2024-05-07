Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Bölge bazında öne çıkan noktalar şu şekilde: Avrupa 30: Şirket, ilk çeyrekte yüzde 30 pazar payı ile ticari araç liderliğini sürdürdü. Stellantis Pro One’ın yüzde 33’lük pazar payı ile BEV liderliği devam ederken Peugeot markası da BEV pazarında ilk sırada yer aldı. Şirket, Fransa ve İspanya'da ilk sırada yer alırken; Fiat Professional ile pazar lideri olarak İtalya'da ilk sırada; Almanya'da ise 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 3,6 pazar payı artışı ile lider konumda yer alıyor. Polonya, Belçika ve Portekiz’de BEV lideri olan Stellantis, toplam pazar payında yüzde 2,7 artışla Hollanda’da da ilk sırada yer alıyor. Yıl boyunca Hordain (Fransa) ve Gliwice (Polonya) lokasyonlarında hem orta boy hem de büyük hacimli ticari araçlarda hidrojen yakıt hücreli araçların şirket içi üretiminin genişlemesi, şirketin Pro One hidrojen seçeneklerini artırarak, Stellantis'in Avrupa ticari araç pazarındaki tartışmasız liderliğini güçlendirmesine yardımcı olacak. Orta Doğu ve Afrika: Stellantis Pro One, üst üste iki çeyrek boyunca Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ilk sırada yer aldı. Fiat’ın Cezayir pazarındaki güçlü performansının öncülüğünde Stellantis, 2023 yılının ilk çeyreğine göre 7,5 puan artışla yüzde 26 pazar payına ulaşarak hafif ticari araçlarda (LCV) bölgede lider oldu. Cezayir, Türkiye ve KİK (Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman) desteği ile satış hacminde yüzde 60'ın üzerinde artış sağladı. Stellantis, Türkiye, İsrail ve Kuzey Afrika’nın farklı bölgelerinde lider konumunu korudu.