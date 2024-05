Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Yükselen performansıyla küresel pazarlardaki gücünü ortaya koyan Stellantis Pro One, aynı zamanda 2027 yılına kadar ticari araçlarda küresel lider olma ve Dare Forward 2030 stratejik planında belirtilen hedeflere ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Stellantis Pro One Orta Doğu ve Afrika bölgesi pazar payı 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 26'ya ulaştı. Buna ek olarak hem EU30 hem de Güney Amerika bölgelerinde lider konumunu da korudu. Yılın ilk çeyreğinde AB30 BEV (batarya elektrikli araç) satışlarında yüzde 33 pazar payı ile ilk sırada yer alan Pro One, Peugeot markasıyla da bölge genelinde lider konumda yer alıyor. 2024 yılının ilk çeyreğindeki ticari araçlardaki satış performansının, Stellantis Pro One stratejisini doğruladığını ifade eden Stellantis Ticari Araçlar İş Kolu Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, “Yeni bağlantılı hizmetler ve hidrojen yakıt hücreli güç-aktarma sistemine sahip tamamen yeni ticari araç ürün gamımız çok yoğun bir ilgi görüyor. Bu da Stellantis olarak ticari araç çözümlerimizle kullanıcılara en uygun çözümü sunduğumuzu teyit ediyor” dedi.