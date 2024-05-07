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Otomotiv
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Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

2024-05-07 12:42:04
Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Otomotivin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, ticari araçtaki stratejik hamlesi Stellantis Pro One ile gücünü artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında liderliğini sürdüren şirket, Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 26’lık rekor pazar payıyla birinci sırada yer aldı.

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Foto - Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, binek araçlarda ortaya koyduğu yüksek performans rakamlarını, Pro One ile ticari tarafta da sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı olağanüstü sonuçlarla geride bırakan, üst üste iki çeyrekte Orta Doğu ve Afrika bölgesinde pazar lideri olan Stellantis Pro One bölümünün ticari araç hamlesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde de mükemmel bir performans sergileyerek Stellantis tarafından açıklanan net gelirlerin üçte birini oluşturdu.

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Foto - Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Yükselen performansıyla küresel pazarlardaki gücünü ortaya koyan Stellantis Pro One, aynı zamanda 2027 yılına kadar ticari araçlarda küresel lider olma ve Dare Forward 2030 stratejik planında belirtilen hedeflere ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Stellantis Pro One Orta Doğu ve Afrika bölgesi pazar payı 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 26'ya ulaştı. Buna ek olarak hem EU30 hem de Güney Amerika bölgelerinde lider konumunu da korudu. Yılın ilk çeyreğinde AB30 BEV (batarya elektrikli araç) satışlarında yüzde 33 pazar payı ile ilk sırada yer alan Pro One, Peugeot markasıyla da bölge genelinde lider konumda yer alıyor. 2024 yılının ilk çeyreğindeki ticari araçlardaki satış performansının, Stellantis Pro One stratejisini doğruladığını ifade eden Stellantis Ticari Araçlar İş Kolu Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, “Yeni bağlantılı hizmetler ve hidrojen yakıt hücreli güç-aktarma sistemine sahip tamamen yeni ticari araç ürün gamımız çok yoğun bir ilgi görüyor. Bu da Stellantis olarak ticari araç çözümlerimizle kullanıcılara en uygun çözümü sunduğumuzu teyit ediyor” dedi.

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Foto - Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Bölge bazında öne çıkan noktalar şu şekilde: Avrupa 30: Şirket, ilk çeyrekte yüzde 30 pazar payı ile ticari araç liderliğini sürdürdü. Stellantis Pro One’ın yüzde 33’lük pazar payı ile BEV liderliği devam ederken Peugeot markası da BEV pazarında ilk sırada yer aldı. Şirket, Fransa ve İspanya'da ilk sırada yer alırken; Fiat Professional ile pazar lideri olarak İtalya'da ilk sırada; Almanya'da ise 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 3,6 pazar payı artışı ile lider konumda yer alıyor. Polonya, Belçika ve Portekiz’de BEV lideri olan Stellantis, toplam pazar payında yüzde 2,7 artışla Hollanda’da da ilk sırada yer alıyor. Yıl boyunca Hordain (Fransa) ve Gliwice (Polonya) lokasyonlarında hem orta boy hem de büyük hacimli ticari araçlarda hidrojen yakıt hücreli araçların şirket içi üretiminin genişlemesi, şirketin Pro One hidrojen seçeneklerini artırarak, Stellantis'in Avrupa ticari araç pazarındaki tartışmasız liderliğini güçlendirmesine yardımcı olacak. Orta Doğu ve Afrika: Stellantis Pro One, üst üste iki çeyrek boyunca Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ilk sırada yer aldı. Fiat’ın Cezayir pazarındaki güçlü performansının öncülüğünde Stellantis, 2023 yılının ilk çeyreğine göre 7,5 puan artışla yüzde 26 pazar payına ulaşarak hafif ticari araçlarda (LCV) bölgede lider oldu. Cezayir, Türkiye ve KİK (Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman) desteği ile satış hacminde yüzde 60'ın üzerinde artış sağladı. Stellantis, Türkiye, İsrail ve Kuzey Afrika’nın farklı bölgelerinde lider konumunu korudu.

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Foto - Stellantis’in ilk çeyrek gelirlerinin üçte biri Stellantis Pro One’dan geldi!

Kuzey Amerika: Ram markası bölgede 3’üncü sıradaki konumunu korudu. Daha güçlü, yakıt tasarruflu Hurricane Twin Turbo motorla 2025 Ram 1500; filo müşterileri için özel olarak tasarlanan 2025 Ram 1500 Tradesman, 540 beygir gücündeki Hurricane H/O ile Ram 1500 RHO modelleri yeni Ram pick-up seçenekleri olarak satışa sunuldu. Mart ayında Ram, kapsamlı mobilite ve katma değerli çözümlerle yeni Ram Professional ticari araç bölümünü açıkladı. Güney Amerika: 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 26,6 olan pazar payı, yüzde 31,5’e yükselerek LCV’de liderliğe ulaşıldı. Stellantis, bölgedeki ticari araç ve pick-up satışlarında sırasıyla yüzde 37,7 ve yüzde 36,5 pay ile pazar lideri oldu. Fiat Professional, 2023 ilk çeyrekte yüzde 19,9 olan pazar payını yüzde 23,1’e çıkartarak bölgedeki lider hafif ticari araç markası oldu. Markanın Strada modeli, 2023 ilk çeyrekteki yüzde 11,5 olan pazar payını yüzde 13,8'e çıkararak bölgedeki en çok satan hafif ticari araç modeli oldu. Ram Rampage ise yüzde 23 pazar payı ile Brezilya'da 2’nci sırada (C segment pick-up) yer aldı. Hindistan ve Asya Pasifik: Peugeot hafif ticari araç perakende satışları 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 50 arttı. Markanın Avustralya'daki güçlü performansı sayesinde Fiat Professional’ın ticari performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 yükseliş sağladı. Ram ise, Avustralya pazarında 1 ton ve üzeri pikap segmentinde 1 numaralı marka olmaya devam etti.

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