Stefanos Stefanou'dan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye'ye karşı bizi korumazlar hayal kurmayın
Rum ana muhalefet AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, Türkiye ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Stefanou, "Bizi onlar kormaz" dedi.
Son dönemde İsrail ile yakın ilişkiler kuran ve topraklarını Tel Aviv'e peşkeş çeken yetkililere üst perdeden sert bir uyarı geldi.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum ana muhalefet AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, güney Kıbrıs’ta ‘’Türkiye’den gelebilecek bir saldırı durumunda bizi İsrail koruyacak’’ diyen anlayış olduğunu belirterek, ‘’Bu bir hayaldir’’ dedi.
Stefanou, ‘’Kıbrıs için en iyi koruma, Kıbrıs sorununun çözümüdür ve dikkatimizi oraya çevirmeliyiz’’ dedi.
Stefanou ayrıca Rumların NATO’ya girmemesi gerektiğini de belirtti ve ‘’NATO, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı koruyabiliyor mu?’’ diye sordu.
