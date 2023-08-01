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Teknoloji-Bilişim
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SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

2023-08-01 01:57:38
SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecraları üzerinden hisse önerisi yapan grupları uyardı.

#1
Foto - SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlandığının tespit edildiği kaydedildi.

#2
Foto - SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Açıklamada, böylece, yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edildikleri aktarıldı.

#3
Foto - SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiği, anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

#4
Foto - SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Kurul'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

#5
Foto - SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde hisselere oluşturdukları talep sayesinde, sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin al yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığı görülmüştür.

#6
Foto - SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Bu nedenle bahse konu nitelikte faaliyette bulunanlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir Ayrıca, söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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