Gündem
7
Yeniakit Publisher
Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan'a saldırdı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! “Baltalar Elimizde” deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Verdiği konserlerde madde kullandığı iddialarıyla gündeme gelen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'ndeki konserinde, "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi hedef alan sözde şarkı skandalı sonrası rektörlük açıklama yaptı.

12
#1
Foto - Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının pohpohladığı "Duman" isimli müptezel rock grubunun solisti Kaan Tangöze'nin "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirerek söylemesi sonrası gelen eleştiriler üzerine rektörlük, konserin içeriğinden haberdar olmadıklarını, sadece salonu kiraladıklarını belirterek kendilerini hedef alan açıklamaları "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Konserde yorumladığı "Baltalar Elimizde" şarkısının sözleri, çeşitli platformlarda eleştirilerin odağına yerleşti. Konserin ardından bazı çevreler, üniversite yönetimini etkinliğe izin vermek ve içeriği denetlememekle suçladı. Tepkilerin büyümesi üzerine üniversite yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

#3
Foto - Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Rektörlük açıklamasında, konserin üniversite organizasyonu olmadığının altı çizilerek, salonun bir organizasyon şirketine ücret karşılığında kiralandığı belirtildi. Etkinliğin bilet satışlarının da bu firma tarafından yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez" denildi. Etkinlikte üniversite yöneticilerinin bulunmadığı ve programın üniversitenin resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Üniversiteyi ve yöneticilerini hedef alan metinlerin "maksatlı ve mesnetsiz" olduğu savunulan açıklamada, kullanılan ifadelerin sendikal açıklama sınırını aştığı, kuruma yönelik "itibarsızlaştırma çabasına" dönüştüğü ileri sürüldü. Rektörlük, yöneticilere yöneltilen suçlamaları "iftira ve manipülasyon" olarak nitelendirerek, kamu görevlilerini hedef gösteren ve kurumu provoke etmeye yönelik ifadelerin sorumluluğunun bu açıklamaları yapanlarda olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Rektörlük, üniversiteyi ve yöneticileri hedef gösteren açıklamalarla ilgili idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Metinde, "Rektörlüğümüz; kurumumuzu ve yöneticilerimizi hedef gösteren, toplumda infial oluşturmayı hedefleyen bu açıklamayı kayda almış olup gereken her türlü hukuki değerlendirmeyi yapma hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

#6
Foto - Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! "Baltalar Elimizde" deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Üniversite yönetimi, açıklamanın devamında kurumun millî ve manevî değerlere bağlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiçbir devlet büyüğüne hakaret içeren söz ve tavırları kabul etmeyeceklerini vurguladı. KSÜ'nün "şehirle, öğrencisiyle ve çalışanıyla büyüyen bir değer" olduğu savunulan açıklamada, üniversitenin hiçbir "karalama kampanyasına" boyun eğmeyeceği ve "operasyonel dile geçit vermeyeceği" belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Müptezeli niçin gözüne balta sapını niçin sokmuyoruz? Rektör vs sonra ki iş

Toshiba

Baltayı eline al çık dışarı. Sonra An……..Mart karı yağdığını gör.
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
