Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! “Baltalar Elimizde” deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı

Rektörlük açıklamasında, konserin üniversite organizasyonu olmadığının altı çizilerek, salonun bir organizasyon şirketine ücret karşılığında kiralandığı belirtildi. Etkinliğin bilet satışlarının da bu firma tarafından yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez" denildi. Etkinlikte üniversite yöneticilerinin bulunmadığı ve programın üniversitenin resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığı ifade edildi.