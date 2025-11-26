Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Sözde şarkıcı Kaan Tangöze, koca bir şehri karıştırdı! “Baltalar Elimizde” deyip AK Parti ve Erdoğan’a saldırdı
Verdiği konserlerde madde kullandığı iddialarıyla gündeme gelen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'ndeki konserinde, "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi hedef alan sözde şarkı skandalı sonrası rektörlük açıklama yaptı.