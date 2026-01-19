  • İSTANBUL
Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama
Giriş Tarihi:

Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı iddia edilen özel jetle ilgili tartışma büyüyor. Sözcü gazetesi, jetin İmamoğlu’yla ilgisi olmadığını savunurken, eski belediye başkanı Cemal Toptancı ise ihaleler üzerinden “rüşvet karşılığı jet” iddiasını gündeme getirdi.

Foto - Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Ekrem İmamoğlu’nun “özel jet” tartışması, yeni iddialarla yeniden alevlendi. Bir dönem Diyarbakır Akıncılar Derneği Başkanı ve 1994 Sur Belediye Başkanı olarak görev yapan Cemal Toptancı, söz konusu uçağın İBB ile bağlantılı bir ihale zinciri sonucunda hediye edildiğini öne sürdü.

Foto - Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Toptancı’ya göre, Ziver Air isimli şirketin sahibi olan Güven Asfalt Petrol Ürünleri, İBB iştiraki İSFALT’tan iki büyük ihale aldı: 09 Ağustos 2022 tarihinde: 341 milyon 390 bin TL 26 Ekim 2023 tarihinde: 534 milyon 790 bin TL Toptancı, bu ihaleler karşılığında “rüşvet olarak jetin İmamoğlu’nun yakın çevresine verildiğini” iddia etti.

Foto - Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Toptancı’nın açıklamalarının ardından Sözcü gazetesi konuyu farklı bir çerçeveden ele aldı. Gazete, “İmamoğlu’nun jeti” manşetlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, iddiaların “iktidara yakın medya organları tarafından kasıtlı olarak yayıldığını” öne sürdü. Sözcü’nün haberinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın ifadelerinin, jet iddialarına dayanak yapıldığı, ancak uçuşların İmamoğlu’yla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Gazeteye göre, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’e aitti. Şirketin sahibi, 2022’de AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci olarak kayıtlarda yer alıyor. Demirci’nin, 2022’de yaptığı açıklamada “Ben koyu Reisçiyim, CHP’ye uçağımı vermezler” sözleriyle iddiaları reddettiği aktarıldı.

Foto - Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Sözcü’nün haberine göre, jetin mülkiyeti Eylül 2024’te değişti. Uçak, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air tarafından satın alındı. Dölekli’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le aynı masada yer aldığı bir fotoğrafın kamuoyuna yansıması, tartışmayı daha da büyüttü.

Foto - Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Bir yanda Sözcü, iddiaların “İmamoğlu’nu karalamaya dönük bir medya operasyonu” olduğunu savunurken, diğer yanda Cemal Toptancı ve bazı sosyal medya kaynakları, “İBB’ye verilen ihaleler karşılığında jetin rüşvet olarak tahsis edildiği” yönündeki iddiaları sürdürüyor.

Foto - Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Konuya ilişkin İBB cephesinden henüz yeni bir açıklama yapılmazken, iddiaların savcılık dosyalarına yansıyıp yansımadığı merak konusu. Gelişmeler, hem belediye ihaleleri hem de medya üzerinden yürütülen siyasi tartışmalar açısından Ankara ve İstanbul kulislerinde yakından izleniyor.

Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor
Dünya

Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor

Grönland, son günlerde yalnızca Arktik’in eriyen buzlarıyla değil, Soğuk Savaş’tan kalan gölgelerle de dünya gündeminin merkezine yerleşmiş ..
Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!
Gündem

Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki jet ve metres iddialarını perdelemek için Sözcü gazetesinin kurgu ..
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı
Gündem

Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı

Eğitim alanında attığı adımlar ve hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkat çeken ve bu sebeple laikçi azınlık ve güdümlü medyasının hedef..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devr..
