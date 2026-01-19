Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Toptancı’ya göre, Ziver Air isimli şirketin sahibi olan Güven Asfalt Petrol Ürünleri, İBB iştiraki İSFALT’tan iki büyük ihale aldı: 09 Ağustos 2022 tarihinde: 341 milyon 390 bin TL 26 Ekim 2023 tarihinde: 534 milyon 790 bin TL Toptancı, bu ihaleler karşılığında “rüşvet olarak jetin İmamoğlu’nun yakın çevresine verildiğini” iddia etti.