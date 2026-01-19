Sözcü'den algı operasyonu! İmamoğlu'nun uçağı üzerinden karalama

Toptancı’nın açıklamalarının ardından Sözcü gazetesi konuyu farklı bir çerçeveden ele aldı. Gazete, “İmamoğlu’nun jeti” manşetlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, iddiaların “iktidara yakın medya organları tarafından kasıtlı olarak yayıldığını” öne sürdü. Sözcü’nün haberinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın ifadelerinin, jet iddialarına dayanak yapıldığı, ancak uçuşların İmamoğlu’yla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Gazeteye göre, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’e aitti. Şirketin sahibi, 2022’de AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci olarak kayıtlarda yer alıyor. Demirci’nin, 2022’de yaptığı açıklamada “Ben koyu Reisçiyim, CHP’ye uçağımı vermezler” sözleriyle iddiaları reddettiği aktarıldı.