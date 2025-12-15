Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sosyal mühendislik alarmı: Instagram ve whatsApp’ta Türk kullanıcılar hedefte
Siber güvenlik uzmanları, Türkiye’de Instagram ve WhatsApp kullanıcılarını hedef alan sosyal mühendislik saldırılarının hızla arttığını belirterek, hesapların ele geçirilmesini önlemek için iki adımlı doğrulama başta olmak üzere ek güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının yoğunlukla kullandığı Instagram ve WhatsApp platformlarının dolandırıcılar için öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtiliyor. Hesap çalma saldırılarının büyük ölçüde sosyal mühendislik yöntemlerine dayandığı ifade ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, Türkiye'deki internet kullanıcılarının büyük çoğunluğu WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını aktif olarak kullanıyor. Erkek kullanıcıların yaklaşık ?,7'si WhatsApp, r,6'sı ise Instagram kullanıcısı iken, kadın kullanıcı oranlarının da benzer düzeylerde seyrettiği bildiriliyor. Bu yüksek kullanım oranları, söz konusu platformları siber dolandırıcıların ilgi odağı haline getiriyor.