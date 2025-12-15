Sosyal mühendislik alarmı: Instagram ve whatsApp’ta Türk kullanıcılar hedefte

Uzmanlar, dolandırıcıların ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kurdukları güven ilişkisini kullanarak kısa sürede önemli maddi kayıplara yol açma potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Ele geçirilen bir hesabın sadece sahibini değil, tüm rehber ve takipçi ağını da doğrudan etkilediği, bu durumun dolandırıcıların daha ikna edici olmasını sağladığı vurgulanıyor. Dünya genelinde dijital dolandırıcılık kayıplarının 2023 yılında $1 trilyon ABD dolarını aştığı tahmin ediliyor. Bu zararın önemli bir kısmını sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıkların oluşturduğu belirtiliyor. Bir dava dosyasına göre, yalnızca 2022 yılında günde ortalama 100 bin WhatsApp hesabının ele geçirildiği ve 2023'te bu sayının 400 bine kadar yükseldiği öne sürülüyor.