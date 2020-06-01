Sosyal medyada alçak provokasyon! Kürtleri sokağa dökme girişimi

Başkent Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde ‘müzik dinleme’ tartışması nedeniyle cinayet işlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada cinayetin Kürtçe müzik nedeniyle değil ezan okunduğu sırada müzik dinlenmesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Haftasonu Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” denildi.