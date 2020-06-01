  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Sosyal medyada alçak provokasyon! Kürtleri sokağa dökme girişimi

2020-06-01 10:55:19
Sosyal medyada alçak provokasyon! Kürtleri sokağa dökme girişimi

YENİAKİT.COM.TR - Ankara’da üç kişinin saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Barış Çakan hayatını kaybettiği iddia edildi. Bunu fırsat bilen terör örgütü sempatizanları sosyal medyada Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü iddia ederek devleti suçlayıp sokağa dökülme çağrıları yapmaya başladı.

#1
Foto - ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkeyi savaş alanına çeviren protesto gösterilerini fırsat bilen terör örgütü PKK yandaşları Kürt kökenli vatandaşları sokağa dökmek için düğmeye bastı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkeyi savaş alanına çeviren protesto gösterilerini fırsat bilen terör örgütü PKK yandaşları Kürt kökenli vatandaşları sokağa dökmek için düğmeye bastı.

#2
Foto - Başkent Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde ‘müzik dinleme’ tartışması nedeniyle cinayet işlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada cinayetin Kürtçe müzik nedeniyle değil ezan okunduğu sırada müzik dinlenmesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Haftasonu Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Başkent Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde ‘müzik dinleme’ tartışması nedeniyle cinayet işlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada cinayetin Kürtçe müzik nedeniyle değil ezan okunduğu sırada müzik dinlenmesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Haftasonu Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

#3
Foto - Bu cinayeti fırsat bilen HDP başta olmak üzere terör örgütü yandaşları ve diğer marjinal sol gruplar cinayetin Kürtçe müzik dinlendiği gerekçesiyle yaşandığını iddia ederek tehlikeli bir provokasyona girişti.

Bu cinayeti fırsat bilen HDP başta olmak üzere terör örgütü yandaşları ve diğer marjinal sol gruplar cinayetin Kürtçe müzik dinlendiği gerekçesiyle yaşandığını iddia ederek tehlikeli bir provokasyona girişti.

#4
Foto - Twitter’da ‘İsimsizler Hareketi’ isimli fake bir hesaptan başlatılan provokasyon girişiminde #KatilAKP hastagi açılarak terör örgütü sempatizanlarına sokağa dökülme çağrıları yapılıyor.

Twitter’da ‘İsimsizler Hareketi’ isimli fake bir hesaptan başlatılan provokasyon girişiminde #KatilAKP hastagi açılarak terör örgütü sempatizanlarına sokağa dökülme çağrıları yapılıyor.

#5
Foto - Devleti ‘terör örgütü DAEŞ ile yanyana getirme küstahlığında bulunan terör sempatizanları Başka Recep Tayyip Erdoğan’ı DAEŞ’li teröristlere benzettikleri alçak görselleri de paylaşıyor.

Devleti ‘terör örgütü DAEŞ ile yanyana getirme küstahlığında bulunan terör sempatizanları Başka Recep Tayyip Erdoğan’ı DAEŞ’li teröristlere benzettikleri alçak görselleri de paylaşıyor.

#6
Foto - HDP ise söz konusu provokasyonun başını çekiyor. HDP’li Remziye Tosun Twitter hesabından skandal ifadeler kullandı. Tosun “Ankara’da Kürtçe müzik dinleyen Barış Çakan adlı genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kürd’ün diline, tarihine, kültürüne, doğasına, mezar taşına; kısacası her şeyine düşmansınız!!! Bu düşmanlık sizin sonunuz olacaktır... Faşistsiniz faşist!!!” yazdı.

HDP ise söz konusu provokasyonun başını çekiyor. HDP’li Remziye Tosun Twitter hesabından skandal ifadeler kullandı. Tosun “Ankara’da Kürtçe müzik dinleyen Barış Çakan adlı genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kürd’ün diline, tarihine, kültürüne, doğasına, mezar taşına; kısacası her şeyine düşmansınız!!! Bu düşmanlık sizin sonunuz olacaktır... Faşistsiniz faşist!!!” yazdı.

#7
Foto - ABD’deki siyahi ayaklanmanın hemen ardından Ankara’nın göbeğinde işlenen manidar cinayeti fırsat bilerek terörü hortlatmaya çalışan sosyal medya teröristlerine karşı İçişleri Bakanlığı’nın gerekli adımları atması bekleniyor. (Kaynak: yeniakit.com.tr)

ABD’deki siyahi ayaklanmanın hemen ardından Ankara’nın göbeğinde işlenen manidar cinayeti fırsat bilerek terörü hortlatmaya çalışan sosyal medya teröristlerine karşı İçişleri Bakanlığı’nın gerekli adımları atması bekleniyor. (Kaynak: yeniakit.com.tr)

Nedim Şener uyardı: Herkes hazır olsun! Alarm zilleri çalıyor
Gündem

Nedim Şener uyardı: Herkes hazır olsun! Alarm zilleri çalıyor

Katıldığı televisyon programında Nedim Şener, "Belli süreçler Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun." uyarısında bulundu...
Bakan Koca acı haberi duyurdu
Gündem

Bakan Koca acı haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hemşire Dilek Akçabalen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti..
Bakan Yardımcısı ifşa etti! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir skandal daha
Gündem

Bakan Yardımcısı ifşa etti! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir skandal daha

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti’nin İstavroz Deresi Tüne..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları

Türkiye'de erken seçim tartışmaları hükümet tarafından ısrarla reddedilirken muhalefet kanadı sürekli seçim konusunu gündeme taşıyor...
‘Velev ki geldiler’ dedi ve ekledi! ‘Umarım bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılmaya götürmezler’
Gündem

‘Velev ki geldiler’ dedi ve ekledi! ‘Umarım bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılmaya götürmezler’

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Kemalistlerin iktidara gelmesi durumunda "Başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtac..
İğneyle kuyu kazar gibi... İşte kendini gizleyen kripto FETÖ'cüyü enseleyen müthiş ekip
Gündem

İğneyle kuyu kazar gibi... İşte kendini gizleyen kripto FETÖ'cüyü enseleyen müthiş ekip

İstanbul’da çok önemli FETÖ soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay 1.5 yıl önce İzmir’e atandı. Emniyet içinde de TSK’daki k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı