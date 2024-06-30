Son zamanlarda popüler oldu! Geçmişi 12 bin yıl önceye dayanıyor

Siyez unuyla yapılan ekmeklerde hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını belirten Ciğerci, “Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde genç çiftçi olarak siyez üretimi ve çiftçilik yapıyorum. Atalarımdan kalan bu mirası gelecek nesilere aktarmak istiyorum. Siyez buğdayı çok önemli, buğdayların da atasıdır. Biz de kendi değirmenimizi kurduk ve siyez unu yapıyoruz. Bu siyez buğdayından da ekmek yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan ekmeklerimizi yapıyoruz. İçerisinde sadece siyez unu, siyez mayası ve kristal kaya tuzu var. Suyunu ilave ettikten sonra yoğurma işlemini yapıp yaklaşık 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdikten sonra hamuru, yuvarlak şekilde yapıp ekmeğimizi pişiriyoruz. Ekmeğimizi daha sonra odun ateşi ile buluşturuyoruz. Közün sıcaklığı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.