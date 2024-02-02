Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla daha da güçlendiren sarı-lacivertli takımda Emre Mor, Crespo ve Bartuğ ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de şimdi gözler yeni yapılacak yabancı transferine çevrildi. İsmail Kartal'ın da çok istediği Brezilyalı yıldız oyuncu için istenen ücret belli olurken, yönetim sıkı bir pazarlık için masaya oturdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...