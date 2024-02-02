  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
14
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

2024-02-02 13:21:56
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla daha da güçlendiren sarı-lacivertli takımda Emre Mor, Crespo ve Bartuğ ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de şimdi gözler yeni yapılacak yabancı transferine çevrildi. İsmail Kartal'ın da çok istediği Brezilyalı yıldız oyuncu için istenen ücret belli olurken, yönetim sıkı bir pazarlık için masaya oturdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncu gönderirken diğer yandan ihtiyaçlar için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde bu hafta zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak.

#3
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Kadroya giremeyen ve gelen birçok transfer teklifini elinin tersiyle iten Ryan Kent, şimdi de Lazio'yu son dakika kararıyla reddetti. Alacakları olduğu için ödemelerin yapılmasını isteyen İngiliz futbolcu, sarılacivertli yönetim ile ortak noktada buluşamadı.

#4
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

KENT GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

#5
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Lazio ile Fenerbahçe, Kent'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için her konuda anlaşma sağlamasına hatta belgeleri dahi imzalamasına rağmen oyuncu son anda fikir değiştirip gitmekten vazgeçti. Oyuncunun Fenerbahçe'den tüm alacaklarını almadan gitmek istemediğin belirtildi.

#6
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Emre Mor'u Fatih Karagümrük, Crespo'yu Rayo Vallecano'ya gönderen sarı-lacivertliler, Joshua King için de Lecce'den gelen teklif sonrası harekete geçti.

#7
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Giden oyuncular nedeniyle İsmail Kartal, kanat rotasyonunda eksiklik yaşanmasını istemiyor.

#8
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

F.BAHÇE SALDANHA İÇİN FİYAT İSTEDİ

#9
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Bu doğrultuda Kanarya, scout ekibinin önerisiyle Matheus Saldanha ile temasa geçti. Partizan forması giyen 24 yaşındaki oyuncu için Sırp kulübünden fiyat istendi.

#10
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Takımın en iyisi olan, Brezilyalı Saldanha'nın performansından bir hayli memnun olan Partizan, kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

#11
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Pazarlık yapmayı düşünmeyen Sırbistan ekibi bu transfer karşılığında bonuslar istediğini de belirtti.

#12
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Fenerbahçe, 6 milyon Euro artı bonus şeklinde bir teklif sundu. Yakın zamanda ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

#13
Foto - Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe yeni Brezilyalısını buldu! Bomba karar! Müjdeyi verdi: Tam 10 milyon Euro...

Sabah'a göre; Futbolcu, Partizan'a yaz transfer döneminde Japon ekibi JEF United Chiba'dan 1.3 milyon Euro bonservis karşılığında katılmıştı.

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!
Gündem

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Devlet Radyosu'nun "Güvenlik Ortamı" programında açıklamalarda bulundu.
Kassam Vurdu! Spike ganimetinden Elmas 1 çıktı, görüntünün perde arkası aralandı
Gündem

Kassam Vurdu! Spike ganimetinden Elmas 1 çıktı, görüntünün perde arkası aralandı

Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde bir İsrail binbaşısının keskin nişancı tarafından vurulduğu videoyu yayınladı. Akdeniz kıyısındaki İsra..
Amerikalı bir genç böyle isyan etti! Amerika, Avrupa hayali kuranlara rehber niteliğinde…
Sosyal Medya

Amerikalı bir genç böyle isyan etti! Amerika, Avrupa hayali kuranlara rehber niteliğinde…

Türkiye algı yaparak şov peşinde koşup Avrupa, Amerika hayali kuranlara rehber niteliğinde bir video yayınlayan Amerikalı genç kız, yaşadığı..
2 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (2 Şubat 2024) sunuyoruz...

Nükleer savaşta insanlığı kurtarabilecek yeni besin kaynağı keşfedildi!
Sağlık

Nükleer savaşta insanlığı kurtarabilecek yeni besin kaynağı keşfedildi!

Bilim insanlarına göre bir nükleer savaş, dünya çapındaki hasatları zayıflatabilir ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabilir. Uluslarar..
Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...
Ekonomi

Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

Avrupa ülkelerinde küresel ölçekli şirketlerin dahi art arda iflas açıkladığı günlerde, Türkiye'de yeni bir gelişme yaşandı! Son dakika geli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23