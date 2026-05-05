Siyaset
Son anket soncu açıklandı: İşte Erdoğan'ın oy oranı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son anket soncu açıklandı: İşte Erdoğan'ın oy oranı

Türkiye Gündemi Kamuoyu Kanaatleri Araştırması’nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Seçmen, Türkiye'nin İsrail politikası ve CHP'nin erken seçim çağırını değerlendirdi.

Araştırmada en yüksek güven oranına sahip siyasetçi yüzde 55,6 ile Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Erdoğan’ı yüzde 41,8 ile Mansur Yavaş, yüzde 30,7 ile Ekrem İmamoğlu ve yüzde 26,2 ile Özgür Özel takip etti.

Katılımcıların yüzde 52,7’si Erdoğan’a “oy veririm” dedi. Bu oran Mansur Yavaş için yüzde 39,3 oldu. Özellikle 55 yaş ve üzeri seçmen grubunda muhalefet aktörlerine destek artarken, Erdoğan’a genç ve orta yaş gruplarında daha yüksek destek verildiği belirlendi.

Nisan 2026 itibarıyla siyasi parti tercihlerinde AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 29,8 ile ikinci sıradaki yerini korudu. “Ülke sorunlarını hangi parti çözer?” sorusuna seçmenlerin yüzde 44,0’ü AK Parti cevabını verdi.

CHP’ye yönelik yolsuzluk soruşturması halkı ikiye böldü. Katılımcıların yüzde 43,2’si “siyasi operasyon” dedi. yüzde 42,9’u “hukuk gereğini yapmaktadır” görüşünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 53,2’si Özgür Özel’in ara seçim önerisine katılmadığını beyan etti.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

