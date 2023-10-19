Somalili itfaiyeciler Konya’ya geldi

Mogadişu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed ise Somali'de düzenlenen ilk eğitimin ardından Türkiye'de düzenlenen eğitimin kendileri için büyük fayda sağladığını kaydederek, TİKA'nın Somali'ye yönelik projeleri için teşekkür etti. TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Polat da Türkiye'de eğitmen ünvanı alan itfaiye personelinin Somali'ye döndükten sonra diğer itfaiye personeline eğitim vereceğini belirtti. Afet ve acil durumlar karşısında işbirliği yapılan ülkelerin insan kaynağı kapasitesini artırmayı amaçlayan ADAMEP kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere devam edilmesi planlanıyor.