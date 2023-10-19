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Somalili itfaiyeciler Konya’ya geldi

2023-10-19 08:47:44
Somalili itfaiyeciler Konya’ya geldi

Somalili itfaiyecilere Konya'da "İleri Seviye İtfaiye Eğitimi" verildi.

#1
Foto - Somalili itfaiyeciler Konya’ya geldi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somalili itfaiyeciler için Konya'da “İleri Seviye İtfaiye Eğitimi” programı düzenlendi. TİKA ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde (KİTEM) 12 gün süren eğitime Somalili itfaiyeciler katıldı. Program kapsamında Somalili itfaiyecilere yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği konularında ileri düzey teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim sonunda uzman eğitmenlerin gözetiminde bir tatbikat gerçekleştirilirken katılımcılara sertifika verildi.

#2
Foto - Somalili itfaiyeciler Konya’ya geldi

Sertifika törenine, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Mogadişu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdiaziz Osman Muhammed, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ile Konya’daki kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Uslu, Konya İtfaiyesi'nin yurt dışında ve Türkiye'de TİKA işbirliğinde birçok proje gerçekleştirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

#3
Foto - Somalili itfaiyeciler Konya’ya geldi

Mogadişu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed ise Somali'de düzenlenen ilk eğitimin ardından Türkiye'de düzenlenen eğitimin kendileri için büyük fayda sağladığını kaydederek, TİKA'nın Somali'ye yönelik projeleri için teşekkür etti. TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Polat da Türkiye'de eğitmen ünvanı alan itfaiye personelinin Somali'ye döndükten sonra diğer itfaiye personeline eğitim vereceğini belirtti. Afet ve acil durumlar karşısında işbirliği yapılan ülkelerin insan kaynağı kapasitesini artırmayı amaçlayan ADAMEP kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere devam edilmesi planlanıyor.

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