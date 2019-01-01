Solcular kazan kaldırdı! İmamoğlu'nun tatile çıkmasına kendi kitlesi bile dayanamadı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci kez yıllık izne çıkmasına kendi kitlesi bile dayanamadı.
Sosyal medyadan ve Ekşi Sözlük üzerinden tepkilerini dile getiren isimlerin arasında, CHP’lilerin olması da dikkat çekti.
Birçok CHP’li seçmen, İmamoğlu’nun ikinci kez tatile çıkmasını sert dille eleştirdi.
Toplumun her kesiminden gelen tatil eleştirilerine cevap veren İmamoğlu’ysa, “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen...” sözüyle adeta halkla dalga geçer gibi konuştu.
Ne olmuştu? CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haftadır Meteoroloji İstanbul’u sağanak yağış konusunda uyardığı halde, yağmurdan bir gün önce izne çıkmıştı. Mazbatayı alır almaz yıllık izne çıkan İmamoğlu, geçtiğimiz gün ikinci kez yıllık izne çıkarak herkesi şaşırtmıştı. İstanbul’da özellikle İmamoğlu’nun gezip “Bir an önce düzenleme yapacağız” dediği Beyazıt ve çevresi sulara teslim olmuş, birçok esnafın dükkanını su basmıştı. Unkapanı’nda da bir kişi, sel suları nedeniyle can vermişti. Tüm bunlar yaşanırken İstanbul’u yönetmesi gereken İmamoğlu, tatildeydi.