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Aktüel
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ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

2024-08-19 22:45:05
ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

Market zinciri ŞOK Ağustos ayı indirimlerine ara vermeden devam ediyor. ŞOK marketlerin 21 Ağustos çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için derledik. 21 Ağustos ŞOK markette onlarca ürün raflarda indirimli olarak yerini alıyor. 21 Ağustos ŞOK markette hangi ürünler indirimli? 21 Ağustos ŞOK markette hangi ürünler van? 21 Ağustos ŞOK marketler indirimli ürünler listesi... ŞOK markette klima, televizyon, çamaşır makinesi, mobilya ve birçok ürün satışa sunuluyor.

#1
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

25 TL üstü alışverişlerde; 3x180 gram Pınar Labne 89 TL, 1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 60 TL, 504 gram Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL, Calve İkili Set Ketçap 430 gram + Mayonez 380 gram 70 TL, 2,31 litre Peros Sıvı Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar 110 TL

#2
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

Head&Shoulders Mentol/Klasik Şampuan 219 TL, 400 ml Garnier Makyaj Temizleme Suyu 92 TL, 6'lı Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 44 TL, Confort Geri Dönüştürülmüş Tuvalet Kağıdı 52,50 TL, 9 kg Omo Toz Deterjan 318 TL, 40'lı Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 229 TL, 50'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 275 TL, 1440 ml Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 88 TL, 2,5 litre Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 69,90 TL, 750 ml Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri 39,50 TL, 3240 ml Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 116 TL, 2 litre Ace Çamaşır Suyu Klasik 62 TL, 500 gram Mis Tereyağı 139 TL, 700 gram İçim Kaşar Peyniri 189 TL

#3
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

#4
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

#5
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

#6
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

#7
Foto - ŞOK'ta yok yok! Klima, çamaşır makinesi, mobilya ve daha birçok ürün satışa sunuluyor! 21 Ağustos 2024 çarşamba aktüel indirimli ürünler kataloğu

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