Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Şoken eden manzara! O ilimizde göl, denizle birleşti
IHA

Şoken eden manzara! O ilimizde göl, denizle birleşti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde fırtına ve yükselen su seviyesi Titreyengöl’de sınırları ortadan kaldırdı. Göl ile deniz adeta tek parça haline geldi...

#1
Foto

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, Titreyengöl’de alışılmış manzarayı değiştirdi.

#2
Foto

Manavgat'ta etkili olan yağışların ardından barajlardan bırakılan su Manavgat Irmağının ve Titreyengöl'ün su seviyesinin yükselmesine neden olurken, şiddetli fırtınanın sebep olduğu dev dalgalar saat kulesinin bulunduğu alanın göle dönmesine ve Titreyengöl'ün deniz ile birleşmesine neden oldu.

#3
Foto

Manavgat Irmağından gelen suyun artması nedeniyle Titreyengöl çevresinde bulunan yürüyüş yolları sular altında kaldı.

#4
Foto

Titreyengöl'de su seviyesinin yükselmesinin ardından sürüler halinde gelen Sakar Meke'ler, Titreyengöl'ün üzerinde görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

#5
Foto

Eşiyle birlikte Titreyegöl'e gelen bir vatandaş, Denizin geri gönderdiği atık yığınlarını göstererek, bunun insan eseri olduğunu, doğayı kirletmenin sonucu olduğunu söyledi.

