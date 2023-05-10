  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
3
ŞOK Marketler’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

2023-05-10 19:35:20
ŞOK Marketler’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

2023’ün ilk çeyreğinde net satış gelirleri yüzde 103,6 büyüyen ŞOK Marketler’in ekonomiye ve istihdama katkısı devam etti. ŞOK Marketler, 2023’ün ilk üç ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre şirketin ilk çeyrek net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,6 artarak 20,8 milyar TL’ye yükselirken, çalışan sayısı 46 bini aştı, mağaza sayısı da 10 bin 214’e ulaştı. ŞOK Marketler, ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen istihdama ve ekonomiye katkısını sürdürdü.  

#1
Foto - ŞOK Marketler’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

Ülke genelindeki işe alımlarda önceliği depremzedelere vereceğini açıklayan ŞOK Marketler, depremden etkilenen illerin tamamında bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ŞOK Marketler, yaşanan afetin hemen ardından bölgedeki mağazalarında ve depolarında yer alan ürünleri ilgili yardım kuruluşlarının iş birliğiyle depremzedelere dağıtmıştı. ŞOK Marketler bölgede hızla işler hale getirdiği mağazalarının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde açtığı konteyner ve prefabrik mağazalarla bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet vermeye devam ediyor.

#2
Foto - ŞOK Marketler’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

İlk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından milletimizle dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, ekonomiye ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İşe alımlarda bölge halkına öncelik vererek bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik. Önümüzdeki süreçte de ülkemizin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya, yeni mağazalar açmaya ve yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.”

İslam Memiş altın için çok kötü haberi verdi: Son bir tokat vuracaklar! O tarihe dikkat
Ekonomi

İslam Memiş altın için çok kötü haberi verdi: Son bir tokat vuracaklar! O tarihe dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED'in dolar karşısındaki tüm yatırım araçlarına darbe vuracağını ve altını olanların dikkatli ..
Akkuyu’da bir aşama daha geçildi
Ekonomi

Akkuyu’da bir aşama daha geçildi

Akkuyu NGS'nı̇n 3’üncü ünı̇tesı̇nde iç koruma kabının 3’üncü katmanının kurulumu tamamlandı.
ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-ALES/3) son..
Başkan Erdoğan flaş gelişmeyi duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra gündeme getireceğiz
Siyaset

Başkan Erdoğan flaş gelişmeyi duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra gündeme getireceğiz

Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümünde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra sivil ve özgürlükçü bir Anayasa hazırlanmasını ..
Nagehan Alçı, seçimler için oran verdi!
Medya

Nagehan Alçı, seçimler için oran verdi! "Görünen manzara net" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte partilerin "ilk turda bitmeli" söyleminin tehlikeli olduğunu savunurken, "..
Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur
Medya

Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, CHP amigosu avukat Feyza Altun'un sosyal medyadan yaptığı, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23