ŞOK Marketler’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

2023’ün ilk çeyreğinde net satış gelirleri yüzde 103,6 büyüyen ŞOK Marketler’in ekonomiye ve istihdama katkısı devam etti. ŞOK Marketler, 2023’ün ilk üç ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre şirketin ilk çeyrek net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,6 artarak 20,8 milyar TL’ye yükselirken, çalışan sayısı 46 bini aştı, mağaza sayısı da 10 bin 214’e ulaştı. ŞOK Marketler, ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen istihdama ve ekonomiye katkısını sürdürdü.