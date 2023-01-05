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Hayat-Aktüel
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Söğüt’e 50 yataklı yeni hastane

2023-01-05 12:06:45
Söğüt’e 50 yataklı yeni hastane

Bilecik'in Söğüt ilçesine yapılacak 50 yataklı devlet hastanesinin 7 Şubat tarihinde ihale edileceği bildirildi.

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Foto - Söğüt’e 50 yataklı yeni hastane

Konu hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, 17 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Söğüt Devlet Hastanesi’nin projelendirme aşamalarının tamamlandığı belirtti.

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Foto - Söğüt’e 50 yataklı yeni hastane

Sever, "13 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak Söğüt Devlet Hastanesini tamamlandığında 22 adet poliklinik, 2 adet diş polikliniği, 9 adet diyaliz yatağı, 22 adet müşahede yatağı, 2 adet SDL yatağı, 2 adet ameliyathane, 5 adet yoğun bakım yatağı ve 40 adet hasta yatak odası ile hizmet verilecektir. Söğüt 50 yataklı devlet hastanesi yapım ihalesi 07 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Proje ve yatırım da emekleri geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sağlık Bakan Yardımcımız aynı zamanda hemşerimiz Halil Eldemir’e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

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