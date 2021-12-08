Soğuk havalarda elleri sağlıklı tutmanın yolları

Soğuk havalarda elleri güzel ve sağlıklı tutmanın 10 yolu El cildi çevresel faktörler tarafından çok fazla etkilenir. Bu, sabun ve antiseptiklerle sürekli temas ve ev kimyasallarına maruz kalma ve çeşitli alet kullanımlarıdır. Bunlara mevsim değişiklikleriyle iç ortam ve dış ortamlardaki sıcaklık ve nem değişiklikleri de eklenir.