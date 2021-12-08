Soğuk havalarda elleri sağlıklı tutmanın yolları

Evde düzenli bakım, sağlıklı el cildinin temelidir. El kremi günde 2 ila 5 kez kullanılabilir, gerektiğinde yenilenir. Cildi tamamen besleyecek ve nemlendirecek bir ürün kullanımı tavsiye edilir. Ürünlerde seramidler, kolesterol, serbest yağ asitleri, fitosfingozin, hyaluronik asit ve gliserin arayın. Bunlar cilt bariyerini tamamen yenileyen, ciltte pürüzsüzlük ve nem hissi yaratan bileşenlerdir. Ürünün yapışkanlık hissi bırakmadan hızla emilmesi, tekrarlanan el yıkamalarda hemen yıkanmaması ve uzun süreli rahatlık hissi sağlaması önemlidir.