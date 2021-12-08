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Sağlık
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Soğuk havalarda elleri sağlıklı tutmanın yolları

2021-12-08 05:00:37
Soğuk havalarda elleri sağlıklı tutmanın yolları

Soğuk havalarda açıkta olan eller yıpranmaktadır. Yıpranan elleri ise sağlıklı tutmanın yollarını sizler için derledik.

#1
Foto - Soğuk havalarda elleri güzel ve sağlıklı tutmanın 10 yolu El cildi çevresel faktörler tarafından çok fazla etkilenir. Bu, sabun ve antiseptiklerle sürekli temas ve ev kimyasallarına maruz kalma ve çeşitli alet kullanımlarıdır. Bunlara mevsim değişiklikleriyle iç ortam ve dış ortamlardaki sıcaklık ve nem değişiklikleri de eklenir.

Soğuk havalarda elleri güzel ve sağlıklı tutmanın 10 yolu El cildi çevresel faktörler tarafından çok fazla etkilenir. Bu, sabun ve antiseptiklerle sürekli temas ve ev kimyasallarına maruz kalma ve çeşitli alet kullanımlarıdır. Bunlara mevsim değişiklikleriyle iç ortam ve dış ortamlardaki sıcaklık ve nem değişiklikleri de eklenir.

#2
Foto - Ellerin derisinin, cilt bariyerinin sağlığını yeniden inşa etmek ve korumak için yardıma ihtiyacı olduğu açıktır.

Ellerin derisinin, cilt bariyerinin sağlığını yeniden inşa etmek ve korumak için yardıma ihtiyacı olduğu açıktır.

#3
Foto - Evde düzenli bakım, sağlıklı el cildinin temelidir. El kremi günde 2 ila 5 kez kullanılabilir, gerektiğinde yenilenir. Cildi tamamen besleyecek ve nemlendirecek bir ürün kullanımı tavsiye edilir. Ürünlerde seramidler, kolesterol, serbest yağ asitleri, fitosfingozin, hyaluronik asit ve gliserin arayın. Bunlar cilt bariyerini tamamen yenileyen, ciltte pürüzsüzlük ve nem hissi yaratan bileşenlerdir. Ürünün yapışkanlık hissi bırakmadan hızla emilmesi, tekrarlanan el yıkamalarda hemen yıkanmaması ve uzun süreli rahatlık hissi sağlaması önemlidir.

Evde düzenli bakım, sağlıklı el cildinin temelidir. El kremi günde 2 ila 5 kez kullanılabilir, gerektiğinde yenilenir. Cildi tamamen besleyecek ve nemlendirecek bir ürün kullanımı tavsiye edilir. Ürünlerde seramidler, kolesterol, serbest yağ asitleri, fitosfingozin, hyaluronik asit ve gliserin arayın. Bunlar cilt bariyerini tamamen yenileyen, ciltte pürüzsüzlük ve nem hissi yaratan bileşenlerdir. Ürünün yapışkanlık hissi bırakmadan hızla emilmesi, tekrarlanan el yıkamalarda hemen yıkanmaması ve uzun süreli rahatlık hissi sağlaması önemlidir.

#4
Foto - Düzenli olarak el kremi kullanma alışkanlığı edinmelisiniz. Kremlerinizi unutması zor olacak yerlere yerleştirin. Kremlerinizi çantanıza veya arabanıza, yani onu en çok bulacağınız yere koyun ve kremi kullanmayı unutmayın.

Düzenli olarak el kremi kullanma alışkanlığı edinmelisiniz. Kremlerinizi unutması zor olacak yerlere yerleştirin. Kremlerinizi çantanıza veya arabanıza, yani onu en çok bulacağınız yere koyun ve kremi kullanmayı unutmayın.

#5
Foto - Maskeler ve parafin uygulamaları size yardımcı olacaktır. Hem güzellik salonunda hem de evde yapılabilirler. Örneğin, ev işleri yaparken ve eldiven giyerken kremsi bir el maskesi iyi bir seçenektir. Bu durumda uygulama sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

Maskeler ve parafin uygulamaları size yardımcı olacaktır. Hem güzellik salonunda hem de evde yapılabilirler. Örneğin, ev işleri yaparken ve eldiven giyerken kremsi bir el maskesi iyi bir seçenektir. Bu durumda uygulama sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

#6
Foto - - Ellerinizi yıkayın, - Havluyla kurulayın, - Kalın bir el maskesi tabakası uygulayın, - Eldiven giyin, - Maskenin etkisini artırmak için tercihen ılık suda ev işlerini yapın, - 30 dakika sonra eldivenleri çıkarın, maskeyi durulayın ellerinizi kurulayın ve krem ​​sürün. Bunu haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

- Ellerinizi yıkayın, - Havluyla kurulayın, - Kalın bir el maskesi tabakası uygulayın, - Eldiven giyin, - Maskenin etkisini artırmak için tercihen ılık suda ev işlerini yapın, - 30 dakika sonra eldivenleri çıkarın, maskeyi durulayın ellerinizi kurulayın ve krem ​​sürün. Bunu haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

#7
Foto - Parafin uygulamalarına gelince, bu işlemi profesyonellere emanet etmek daha uygundur. Ancak evde denemek istiyorsanız, olası cilt yanıklarını önlemek için kalın bir krem ​​​​tabakası veya parafin maskesi uygulamanız gerektiğini unutmayın.

Parafin uygulamalarına gelince, bu işlemi profesyonellere emanet etmek daha uygundur. Ancak evde denemek istiyorsanız, olası cilt yanıklarını önlemek için kalın bir krem ​​​​tabakası veya parafin maskesi uygulamanız gerektiğini unutmayın.

#8
Foto - Kış mevsiminde cildimiz aşırı soğuklara, soğuk rüzgarlara ve iç mekanlarda ısıtıcılara maruz kalır. Vücudumuz stres altındadır ve el ve tırnaklarda değişiklikler görülebilir.

Kış mevsiminde cildimiz aşırı soğuklara, soğuk rüzgarlara ve iç mekanlarda ısıtıcılara maruz kalır. Vücudumuz stres altındadır ve el ve tırnaklarda değişiklikler görülebilir.

#9
Foto - Soğuk aylarda cilt ve tırnak bakımı için böyle tatsız, can sıkıcı bir problemden kaçınmanıza yardımcı olacak temel kurallar var.

Soğuk aylarda cilt ve tırnak bakımı için böyle tatsız, can sıkıcı bir problemden kaçınmanıza yardımcı olacak temel kurallar var.

#10
Foto - 1. Besleyici el kremlerini gün boyunca düzenli olarak kullanın.

1. Besleyici el kremlerini gün boyunca düzenli olarak kullanın.

#11
Foto - 2. Ellerinizi sadece ılık suyla yıkayın. Aşırı sıcak su cildin kurumasına, soğuk su ise pul pul dökülmesine neden olur. Bunu yaparken daima ellerinizi iyice kurulayın, çünkü bol nem cildin su-lipit dengesini bozar.

2. Ellerinizi sadece ılık suyla yıkayın. Aşırı sıcak su cildin kurumasına, soğuk su ise pul pul dökülmesine neden olur. Bunu yaparken daima ellerinizi iyice kurulayın, çünkü bol nem cildin su-lipit dengesini bozar.

#12
Foto - 3. Ellerinizi soğuktan koruyun. Evden çıkmadan 10 dakika önce güneş kremi sürün.

3. Ellerinizi soğuktan koruyun. Evden çıkmadan 10 dakika önce güneş kremi sürün.

#13
Foto - 4. Sentetik malzemeler hava geçirmediğinden, terlettiğinden ve nem kaybettirdiğinden, yalnızca doğal malzemelerden (deri, yün, pamuk) yapılmış eldivenler giyin. Dışarı çıkmadan önce onları iç mekanlarda giyin.

4. Sentetik malzemeler hava geçirmediğinden, terlettiğinden ve nem kaybettirdiğinden, yalnızca doğal malzemelerden (deri, yün, pamuk) yapılmış eldivenler giyin. Dışarı çıkmadan önce onları iç mekanlarda giyin.

#14
Foto - 5. Deterjanlardaki kimyasallar cildin pH dengesini bozarak kuruluğa ve gerginliğe neden olduğundan, bunlarla temasta lastik eldivenler kullanın.

5. Deterjanlardaki kimyasallar cildin pH dengesini bozarak kuruluğa ve gerginliğe neden olduğundan, bunlarla temasta lastik eldivenler kullanın.

#15
Foto - 6. Tırnak etlerinize dikkat edin. Tırnaklarınız hızla büyüyorsa, bozukluklar varsa özel bir yağ veya krem kullanmanız gerekir.

6. Tırnak etlerinize dikkat edin. Tırnaklarınız hızla büyüyorsa, bozukluklar varsa özel bir yağ veya krem kullanmanız gerekir.

#16
Foto - 7. Sağlıklı beslenin çünkü güzellik içten dışa doğru gelir. Aşırı tuzlu, baharatlı, şekerli ve yağlı yiyecekleri azaltın. Sağlıklı alışkanlıklara bağlı kalın ve yeterli miktarda sıvı alın. İç mekan nemlendiricileri kullanın.

7. Sağlıklı beslenin çünkü güzellik içten dışa doğru gelir. Aşırı tuzlu, baharatlı, şekerli ve yağlı yiyecekleri azaltın. Sağlıklı alışkanlıklara bağlı kalın ve yeterli miktarda sıvı alın. İç mekan nemlendiricileri kullanın.

#17
Foto - 8. Tırnaklarınıza özen gösterin. Ellerinizi mükemmel durumda tutmak için düzenli, uygun manikür de önemlidir.

8. Tırnaklarınıza özen gösterin. Ellerinizi mükemmel durumda tutmak için düzenli, uygun manikür de önemlidir.

#18
Foto - 9. Ellerinize düzenli olarak bakmak, cilt değişikliklerinin sonuçlarını daha sonra düzeltmeye çalışmaktan daha kolaydır, bu nedenle el bakımınıza dikkat edin.

9. Ellerinize düzenli olarak bakmak, cilt değişikliklerinin sonuçlarını daha sonra düzeltmeye çalışmaktan daha kolaydır, bu nedenle el bakımınıza dikkat edin.

#19
Foto - 10. Soğuk havalar için ilk adım nemlendiriciyi daha besleyici bir nemlendiriciyle değiştirmek ve uygulamaya çalışmaktır. Her el yıkamadan sonra ürünün ana kısmını elin arkasına uygulayın, kuruluğu önlemek için kremi aktif olarak ovalayın.

10. Soğuk havalar için ilk adım nemlendiriciyi daha besleyici bir nemlendiriciyle değiştirmek ve uygulamaya çalışmaktır. Her el yıkamadan sonra ürünün ana kısmını elin arkasına uygulayın, kuruluğu önlemek için kremi aktif olarak ovalayın.

#20
Foto - Haftada 1-2 kez ellerinize besleyici maskeler uygulayın. Bir çeşit 'kokteyl' yapın; besleyici kremi doğal yağ (örneğin badem) ile karıştırın ve ellerinize yoğun bir tabaka olarak uygulayın, ardından bez eldiven giyin ve 10 dakika bekletin.

Haftada 1-2 kez ellerinize besleyici maskeler uygulayın. Bir çeşit 'kokteyl' yapın; besleyici kremi doğal yağ (örneğin badem) ile karıştırın ve ellerinize yoğun bir tabaka olarak uygulayın, ardından bez eldiven giyin ve 10 dakika bekletin.

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