Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modeli, her detayıyla daha rafine hale gelecek şekilde güncellendi. Yenilikler arasında yeni ön-arka tampon tasarımı, yeni Škoda ön ızgarası, ikinci nesil LED Matrix farlar, yeni tasarıma sahip LED arka farlar ve yeni jant tasarımları yer alıyor. Aracı her açıdan daha da rafine hale getiren Škoda, markanın imzası haline gelen ön far grubunun iç kısmında, ayırt edici bir mavi renk veren benzersiz kristal element olan Crystallinium’a yer vererek, aracın estetiğini daha da karşı konulmaz hale getirdi.