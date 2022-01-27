Skandallar silsilesi... Yolu belediye kapatmış!

İstanbul’da hayatı felç eden, binlerce insanı yollarda bırakan kar yağışının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hayat dün de normale dönemedi. Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir gibi yağışın yoğun olduğu ilçelerde aksaklıklar devam etti. Hadımköy’deki esaret 40 saati buldu. Hadımköy gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engellerken, Vali Yerlikaya, park etmiş araçların sahiplerince acilen çekilmesi gerektiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.” ifadelerine yer verdi. Açıklamamım ardından yoldaki araçlar çekilmeye başlandı. Yaşanan trafik yoğunluğunu nedeniyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, “Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor” diye konuştu. Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın ise “14 saattir yoldayım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye’ye mi kar yağıyor” dedi.