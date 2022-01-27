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Skandallar silsilesi... Yolu belediye kapatmış!

2022-01-27 09:59:21
Skandallar silsilesi... Yolu belediye kapatmış!

Pazartesi akşamı on binlerce kişiyi 15-20 saat araçlarında mahsur bırakan ihmaller ve hatalar gün yüzüne çıkıyor. Ulaşılan bilgilere göre, İBB hızlıca müdahale edip yolları temizlemek yerine, bozulan yüzlerce İETT otobüsü ve kar küreme araçlarıyla trafiği iyice içinden çıkılmaz hale getirdi.

#1
Foto - Pazartesi akşamı on binlerce kişiyi 15-20 saat araçlarında mahsur bırakan ihmaller ve hatalar gün yüzüne çıkıyor. İBB hızlıca müdahale edip yolları temizlemek yerine, bozulan yüzlerce İETT otobüsü ve kar küreme araçlarıyla trafiği iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. 500’den fazla belediye otobüsü bozulduğu veya karlı yoldan gidemediği için yolda kaldı, perondan çıkamadı. Özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta terk edilen otobüsler trafiği kesti.

Pazartesi akşamı on binlerce kişiyi 15-20 saat araçlarında mahsur bırakan ihmaller ve hatalar gün yüzüne çıkıyor. İBB hızlıca müdahale edip yolları temizlemek yerine, bozulan yüzlerce İETT otobüsü ve kar küreme araçlarıyla trafiği iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. 500’den fazla belediye otobüsü bozulduğu veya karlı yoldan gidemediği için yolda kaldı, perondan çıkamadı. Özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta terk edilen otobüsler trafiği kesti.

#2
Foto - Karla mücadelede kullanılan araç ve ekipmanların bakımlarının yapılmaması büyük bir sorun oldu. 2 günlük süre içinde 1500 kar küreme, tuzlama ve solüsyon aracının 540’ı arızalandı ve hizmet dışı kaldı. Sadece 960’ı yolları açma çalışmalarına katıldı. Karla mücadele ekiplerine hem yeterli stok olmadığı, hem de asfaltları bozacağı gerekçesi ile tuzlama çalışmalarını az yapmaları talimatı gitti. Karla mücadele etme konusunda tecrübesi olmayan yeni elemanlar da belli saatten sonra görev yerlerini terk etti.

Karla mücadelede kullanılan araç ve ekipmanların bakımlarının yapılmaması büyük bir sorun oldu. 2 günlük süre içinde 1500 kar küreme, tuzlama ve solüsyon aracının 540’ı arızalandı ve hizmet dışı kaldı. Sadece 960’ı yolları açma çalışmalarına katıldı. Karla mücadele ekiplerine hem yeterli stok olmadığı, hem de asfaltları bozacağı gerekçesi ile tuzlama çalışmalarını az yapmaları talimatı gitti. Karla mücadele etme konusunda tecrübesi olmayan yeni elemanlar da belli saatten sonra görev yerlerini terk etti.

#3
Foto - İstanbul’da hayatı felç eden, binlerce insanı yollarda bırakan kar yağışının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hayat dün de normale dönemedi. Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir gibi yağışın yoğun olduğu ilçelerde aksaklıklar devam etti. Hadımköy’deki esaret 40 saati buldu. Hadımköy gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engellerken, Vali Yerlikaya, park etmiş araçların sahiplerince acilen çekilmesi gerektiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.” ifadelerine yer verdi. Açıklamamım ardından yoldaki araçlar çekilmeye başlandı. Yaşanan trafik yoğunluğunu nedeniyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, “Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor” diye konuştu. Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın ise “14 saattir yoldayım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye’ye mi kar yağıyor” dedi.

İstanbul’da hayatı felç eden, binlerce insanı yollarda bırakan kar yağışının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hayat dün de normale dönemedi. Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir gibi yağışın yoğun olduğu ilçelerde aksaklıklar devam etti. Hadımköy’deki esaret 40 saati buldu. Hadımköy gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engellerken, Vali Yerlikaya, park etmiş araçların sahiplerince acilen çekilmesi gerektiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.” ifadelerine yer verdi. Açıklamamım ardından yoldaki araçlar çekilmeye başlandı. Yaşanan trafik yoğunluğunu nedeniyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, “Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor” diye konuştu. Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın ise “14 saattir yoldayım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye’ye mi kar yağıyor” dedi.

#4
Foto - Yollara terk edilen otobüslerin önemli bir bölümü kurtarılıp göreve döndürülmediği için çok sayıda sefer iptal edildi. Otobüslerinin boşluğunu hınca hınç yolcu taşıyan dolmuşlar doldurdu. Dolmuşçular, otobüsler sefer yapamadığı için yolcu sayılarının 2 katına çıktığını söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da karla mücadelede yeni mağduriyetler yaşanmaması için örnek olması açısından AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde karla mücadelenin nasıl yapıldığını paylaştı. AK Parti döneminde İBB’nin kış hazırlıklarının nasıl yapıldığının anlatılmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi: AK Partili İBB döneminde, eylül ve ekimde araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP’li İBB’nin zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022’deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.) Kasım ayı geldiğinde AKOM’da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı. Kış mevsimi öncesinde ‘Kış Tatbikatı’ düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşılabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM’da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi. İBB Başkanı çalışmalara bizzat başkanlık ederdi. (Yeni Şafak)

Yollara terk edilen otobüslerin önemli bir bölümü kurtarılıp göreve döndürülmediği için çok sayıda sefer iptal edildi. Otobüslerinin boşluğunu hınca hınç yolcu taşıyan dolmuşlar doldurdu. Dolmuşçular, otobüsler sefer yapamadığı için yolcu sayılarının 2 katına çıktığını söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da karla mücadelede yeni mağduriyetler yaşanmaması için örnek olması açısından AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde karla mücadelenin nasıl yapıldığını paylaştı. AK Parti döneminde İBB’nin kış hazırlıklarının nasıl yapıldığının anlatılmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi: AK Partili İBB döneminde, eylül ve ekimde araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP’li İBB’nin zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022’deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.) Kasım ayı geldiğinde AKOM’da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı. Kış mevsimi öncesinde ‘Kış Tatbikatı’ düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşılabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM’da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi. İBB Başkanı çalışmalara bizzat başkanlık ederdi. (Yeni Şafak)

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