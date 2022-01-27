Skandallar silsilesi... Yolu belediye kapatmış!

Yollara terk edilen otobüslerin önemli bir bölümü kurtarılıp göreve döndürülmediği için çok sayıda sefer iptal edildi. Otobüslerinin boşluğunu hınca hınç yolcu taşıyan dolmuşlar doldurdu. Dolmuşçular, otobüsler sefer yapamadığı için yolcu sayılarının 2 katına çıktığını söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da karla mücadelede yeni mağduriyetler yaşanmaması için örnek olması açısından AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde karla mücadelenin nasıl yapıldığını paylaştı. AK Parti döneminde İBB’nin kış hazırlıklarının nasıl yapıldığının anlatılmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi: AK Partili İBB döneminde, eylül ve ekimde araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP’li İBB’nin zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022’deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.) Kasım ayı geldiğinde AKOM’da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı. Kış mevsimi öncesinde ‘Kış Tatbikatı’ düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşılabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM’da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi. İBB Başkanı çalışmalara bizzat başkanlık ederdi. (Yeni Şafak)