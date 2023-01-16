Siz siz olun çok dikkat edin! Lodos ölüm saçıyor

Kanımızda oksijeni taşıyan aracı olan hemoglobine çok daha fazla bağlanarak özellikle iskelet kası ve sinir sistemi hücrelerine hasar vererek vücudumuzda zehirlenme tablosunu oluşturur. Kandaki oranı şiddetli olup mevcut belirtisi hafif olan hastalar olabileceği gibi kişinin metabolizması, karbon monoksite maruz kalma süresi, maruz kaldığı ortamdan da etkilenmek üzere kandaki oranı hafif olup hastalar şiddetli bir şikayetle başvurabilir. Ne gibi şikayetler oluyor bu hastalarda; çok hafif halsizlik, yorgunluk, bir kırgınlık gribal enfeksiyon gibi bile algılanabilirken ciddi sinirlilik hali halüsinasyon görme, kalp kasının etkilenmesine bağlı olarak ritim problemleri, kalp krizi ve tansiyon problemleriyle bu hastalar karşımıza gelebilir. Özellikle, odun, kömür, doğal gaz, tüp gazı kullanımı durumunda bu zehirlenme söz konusu olabiliyor” dedi.