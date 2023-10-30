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Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

2023-10-30 21:34:53
Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

Siyatik ağrısı genellikle günlük hayatınızı kabusa çeviren, otururken, ayakta dururken veya uyurken rahatsızlık veren bir sağlık problemidir.

#1
Foto - Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

Siyatik ağrısı veya siyatik, belin alt bölgesinden başlayan ve bacaklarda biten bölgede, kalça kasları ve sinirlerinde ortaya çıkan ağrıya verilen addır. Siyatik ağrısı belirtileri deformasyon oluşumu, bel fıtığı hastalığı ya da sinirlerde tahriş görülmesi durumuna göre farklılık gösterebilir. Siyatik görülen bacakta çoğu zaman hareket zorluğu, uyuşma ve şiddetli ağrılar görülür. Bu rahatsızlık genellikle orta yaş grubundaki kişilerde görülmektedir. Siyatik ağrısı söz konusu olduğunda en bilinen semptomlar kalçadaki sinirlerde meydana gelen ve uzun süre geçmeyen ağrılar ile tekrar eden hassasiyet durumudur. Ayrıca kalça kasları ile birlikte bir bacakta sürekli ağrı görülmesi de siyatik belirtilerinden biridir. Her iki bacakta ağrı görülmesi durumu ise çok nadirdir. Bu sağlık problemini yaşayan kişilerde olan kişilerde, oturur pozisyona geçince artan ağrılar görülür. Bacakta görülen ağrıya ek olarak yanma ve karıncalanma görülebilir.

#2
Foto - Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

1- Soğan Mutfakların vazgeçilmesi olan soğan, içeriğinde yer alan rahatlatıcı maddeler ve antienflamatuar özelliği sayesinde siyatik ağrısının azalmasına yardımcı olur. Bunun için yapmanız gereken bir soğanı ikiye bölerek, soğanı dairesel hareketler oluşturarak ağrının olduğu bölgeye 5-10 dakika boyunca masaj yaparak uygulamaktır. Bu tedaviyi günde iki kez tekrar edebilirsiniz.

#3
Foto - Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

2- Kadife Çiçeği Yağı Anibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri ile bilinen kadife çiçeği yağı, harici olarak kullanılan bir yağdır. Siyatik ağrısı dışında birçok ağrının tedavisinde de bu yağı kullanmak mümkündür. Kadife çiçeği yağından avucunuza az miktarda alarak, ağrının olduğu bölgeye 15 dakika kadar masaj yapmanız yeterli olacaktır. Ancak masajı nazik hareketlerle yapmanız önemlidir.

#4
Foto - Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

3- Lahana Yaprağı Lahana yaprağının birçok rahatsızlık türünde iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Siyatik ağrısı sorununu azaltmakta bunlardan biridir. Bunun için bir miktar lahana yaprağını yeterli miktarda suyla kaynatarak, hazırladığınız yaprakları vücudunuza koyabileceğiniz ısıya gelene kadar bekletip, ağrının olduğu bölgeye koymanız gerekmektedir. Yaprakları 10 dakika boyunca bölgede tuttuktan sonra alabilir ve bu işlemi günde iki kez tekrar edebilirsiniz.

#5
Foto - Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

4- Sarımsak Kan dolaşımını düzenleyen etkisi ve saymakla bitmeyecek faydalarıyla bilinen sarımsak, kalça sinirleri üzerinde görülen hasarların onarımında ve böylece ağrıların dinmesinde etkili rol oynamaktadır. Ağrınız geçene kadar her gece yatmadan önce aç karnınıza bir diş sarımsağı tüketmeniz yeterli olacaktır. 5- Zencefil Yağı Zencefil yağının içeriğinde bulunan gingerol ve yağın antienflamatuar etkisi, ağrıyan bölgeyi ısıtarak ağrının hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Bunun için yapmanız gereken; avucunuza çok az miktarda zencefil yağı alarak, siyatik ağrısı oluşan bölgeye masajla yedirmektedir. Bu masajı 10 dakika devam ettirdikten sonra, rahatça dinlenebilirsiniz. Ağrınız ortadan kalkana kadar işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

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