Siyatik ağrısını hafifleten 5 doğal yöntem! Gece gündüz ağları adeta siliyor! Bıçak gibi kesiyor...

Siyatik ağrısı veya siyatik, belin alt bölgesinden başlayan ve bacaklarda biten bölgede, kalça kasları ve sinirlerinde ortaya çıkan ağrıya verilen addır. Siyatik ağrısı belirtileri deformasyon oluşumu, bel fıtığı hastalığı ya da sinirlerde tahriş görülmesi durumuna göre farklılık gösterebilir. Siyatik görülen bacakta çoğu zaman hareket zorluğu, uyuşma ve şiddetli ağrılar görülür. Bu rahatsızlık genellikle orta yaş grubundaki kişilerde görülmektedir. Siyatik ağrısı söz konusu olduğunda en bilinen semptomlar kalçadaki sinirlerde meydana gelen ve uzun süre geçmeyen ağrılar ile tekrar eden hassasiyet durumudur. Ayrıca kalça kasları ile birlikte bir bacakta sürekli ağrı görülmesi de siyatik belirtilerinden biridir. Her iki bacakta ağrı görülmesi durumu ise çok nadirdir. Bu sağlık problemini yaşayan kişilerde olan kişilerde, oturur pozisyona geçince artan ağrılar görülür. Bacakta görülen ağrıya ek olarak yanma ve karıncalanma görülebilir.