2023-04-26 21:46:56 Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?
Kara turp olarak adı geçen siyah turp hastalıklara karşı çok iyi bir savaşçıdır. Siyah turp diğer turplar gibi birçok faydalara sahiptir. Özellikle kış aylarında tüketilen turp aslında tam bir şifa kaynağıdır. Soğuk algınlığına, gribe, nefes darlığına, öksürüğe, saç sorunlarına, cilde, kansere ve daha birçok hastalığa iyi gelmektedir. Özellikle balla bekletilen siyah turp tam bir öksürük şurubu niteliğindedir. İşte siyah turpun muhteşem faydaları…