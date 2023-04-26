  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
6
Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

2023-04-26 21:46:56
Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

Kara turp olarak adı geçen siyah turp hastalıklara karşı çok iyi bir savaşçıdır. Siyah turp diğer turplar gibi birçok faydalara sahiptir. Özellikle kış aylarında tüketilen turp aslında tam bir şifa kaynağıdır. Soğuk algınlığına, gribe, nefes darlığına, öksürüğe, saç sorunlarına, cilde, kansere ve daha birçok hastalığa iyi gelmektedir. Özellikle balla bekletilen siyah turp tam bir öksürük şurubu niteliğindedir. İşte siyah turpun muhteşem faydaları…

#1
Foto - Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

Turp pek çok faydasıyla halk arasında “Turp gibiyim” deyişiyle bilinir. İçerdiği yüksek miktarda E,A,C,K, B6 vitamini, mineral ve lif sayesinde adeta bir besin deposudur. Turpun kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç çeşidi vardır. Kırmızı turp yağ içermez ve kalori değerinin çok düşük olması sebebiyle diyetlerin vazgeçilmezidir. Siyah turp, adeta doğal öksürük şurubu olarak bilinir. Beyaz turp ise halk ağzında “Japon Turpu” olarak bilinir, eklem ve romatizma ağrıları üzerinde çok etkilidir.

#2
Foto - Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

TURPUN ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Turpun kırmızı, siyah ve beyaz olarak üzere üç çeşidi vardır. Yenilebilen bir sebze kökü olan turp, brokoli ve karnabaharın da yer aldığı Brassicaceae ailesinden gelmektedir. Kırmızı turp ve siyah turp ülkemizde en sık tüketilen türleridir. Bunların dışında mor, sarı, pembe ve beyaz gibi pek çok turp türü bulunur. Bilimsel adı Raphanus Sativa olan kırmızı turp, ehlileştirilmiş ve ekimi yapılan ana turp tipidir. Anavatanı ise Asya topraklarıdır.

#3
Foto - Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

Siyah Turpun Faydaları Nelerdir? -Diş eti hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. -Yüksek tansiyonu kısa sürede düşürme özelliği bulunmaktadır -Özellikle geçmek bilmeyen öksürüğe karşı faydalıdır. -Ayrıca uyku sorunu yaşayanlar için iyi bir uyku ilacı özelliğindedir. -Nefes darlığı çeken kişiler için nefes açan bir yöntemdir. -Düzenli olarak kullanıldığı zaman antioksidan üretir ve bu sayede kansere karşı korur. -Cildin nem dengesini düzenler. -Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. -Ayrıca boğaz ağrılarına ve bademcik şişliğine iyi bir ilaçtır. -Kansızlığa karşı da çok faydalı bir besin türüdür. -Bağışıklık sitemini güçlendirir ve hastalıklara koruyucu etkisi bulunmaktadır. -Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tariftir. -Sodadan daha kuvvet olan ve hazımsızlığa karşı en iyi besindir. -Zengin lifli bir besin olduğu için çabuk ve hızlı kilo vermeye de yardımcı olur. -Ayrıca uzun süre tokluk hissi verdiği için yine zayıflamaya yardımcı olmaktadır. -Kanserli hücrelere karşı da çok faydalıdır. -Kan şekeri oranını düzenler ve diyabet oluşumunu da önler. -Siyah turp astım ve bronşite karşı da faydalıdır. -Saç dökülmesini önler, kepek oluşumunu engeller, uzamayı sağlar, beyaz saç oluşumunu da engeller. -Strese karşı da iyi gelir. -Kara turp böbrek taşını düşürür ayrıca böbrek taşı oluşumunu da engeller. -Balla birlikte tüketildiği zaman öksürük şurubu görevini görür. -Tiroit hormonlarını da düzenler.

#4
Foto - Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

Siyah Turpun Kullanım Şekli Nasıldır. Öksürük için; turpun iç tarafını oyun ve içerisine 2-3 tane delik açın ve bir fincanın içerisine koyun. Oyulmuş olan kısmının içerisine balı koyun. Sabaha kadar bekleyin. Sabah hazır hale gelmiş olur.

#5
Foto - Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

Beyaz turpun faydaları! Beyaz turp vücut direncini düzeltir ve hastalıklarla daha iyi savaşmasını sağlar. Beyaz turp bundan dolayı oldukça fazla tercih edilmektedir. *Yaşlanmayı Geciktirir. Beyaz turp pek çok vitamini içerisinde barındırır. *Bağışıklık Sistemini Güçlendirir. Beyaz turpun en önemli ve en bilindik faydaları arasında bağışıklık sistemine olumlu etkisi bilinir. *Metabolizmayı Güçlendirir. *Kemik Erimesini Önler. *Karaciğer Dostudur.

Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıta bu gece yarısı zam var
Ekonomi

Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıta bu gece yarısı zam var

Dövizde resmi kur ile piyasa kuru arasındaki fark giderek açılıyor. Bankalar ve döviz bürolarında da alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki..
Bir dansöz eksik! Seçim akşamı, artık açarlar Orhan Gencebay'ı,
Medya

Bir dansöz eksik! Seçim akşamı, artık açarlar Orhan Gencebay'ı, "Batsın bu dünya" şarkısını dinleyip demlenirler

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Yeni Rakı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığını duyurduğu, ancak seçimlere yönelik olduğu ço..
O Togg iddiası sosyal medyada hızla yayıldı! Flaş açıklama geldi! Az önce duyuruldu
Gündem

O Togg iddiası sosyal medyada hızla yayıldı! Flaş açıklama geldi! Az önce duyuruldu

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, bakanların kullandığı TOGG’ların Türkiye’de üretilmeyen çift motorlu versiyonlar olduğu ve İtalya'dan getirildiğ..
Aydın Doğan o şirketini Ruslara sattı
Ekonomi

Aydın Doğan o şirketini Ruslara sattı

Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt'ın hisselerini Rus şirkete sattı. Rusya’nın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketi Tatneft, Aytemiz Akaryak..
Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti

Katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını iptal etti. Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tav..
Nagehan Alçı elindeki son anketi yazdı!
Medya

Nagehan Alçı elindeki son anketi yazdı! "Çok büyük ihtimalle..." deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "gerçek bilim insanlarının itibar ettiği" dediği Panoramatr'nin son anketinin sonuçlarını köşesine taşıdı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23