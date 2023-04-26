Siyah turp bu faydasını duyan şaşırdı, yok artık dedirtti! Siyah ve beyaz aralarında fark var! Turp neye iyi gelir?

Siyah Turpun Faydaları Nelerdir? -Diş eti hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. -Yüksek tansiyonu kısa sürede düşürme özelliği bulunmaktadır -Özellikle geçmek bilmeyen öksürüğe karşı faydalıdır. -Ayrıca uyku sorunu yaşayanlar için iyi bir uyku ilacı özelliğindedir. -Nefes darlığı çeken kişiler için nefes açan bir yöntemdir. -Düzenli olarak kullanıldığı zaman antioksidan üretir ve bu sayede kansere karşı korur. -Cildin nem dengesini düzenler. -Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. -Ayrıca boğaz ağrılarına ve bademcik şişliğine iyi bir ilaçtır. -Kansızlığa karşı da çok faydalı bir besin türüdür. -Bağışıklık sitemini güçlendirir ve hastalıklara koruyucu etkisi bulunmaktadır. -Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tariftir. -Sodadan daha kuvvet olan ve hazımsızlığa karşı en iyi besindir. -Zengin lifli bir besin olduğu için çabuk ve hızlı kilo vermeye de yardımcı olur. -Ayrıca uzun süre tokluk hissi verdiği için yine zayıflamaya yardımcı olmaktadır. -Kanserli hücrelere karşı da çok faydalıdır. -Kan şekeri oranını düzenler ve diyabet oluşumunu da önler. -Siyah turp astım ve bronşite karşı da faydalıdır. -Saç dökülmesini önler, kepek oluşumunu engeller, uzamayı sağlar, beyaz saç oluşumunu da engeller. -Strese karşı da iyi gelir. -Kara turp böbrek taşını düşürür ayrıca böbrek taşı oluşumunu da engeller. -Balla birlikte tüketildiği zaman öksürük şurubu görevini görür. -Tiroit hormonlarını da düzenler.