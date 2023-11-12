2023-11-12 13:02:16 Sivas'ta çıkıyor, dünyanın 8 ülkesi havada kapıyor! Onun için Türkiye’nin kapısında kuyruk oldular
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen yaklaşık 1500 ton doğal kaynak tuzu iç ve dış piyasada kapışılıyor. Tuz üreticileri "Ünlü şefler, tanınmış firmalar tuzu bizden alıyor" dedi. İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Çakrı Tuzlası'ndaki 122 havuzda üretim yapılıyor. Yaklaşık 200 yıllık tuzlada haziran ayında başlayan hasat devam ediyor. İşletme sorumlusu Ömer Yılmaz, tuzlayı 2002'de özelleştirildikten sonra devraldıklarını ve yıllık 1500 tona yakın kaynak tuzu ürettiklerini söyledi. Tuzlada haziran ve aralık arasındaki dönemde üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, "Üretimi havanın güneşli olduğu günlerde yapıyoruz. Yağmur ve kar düştükten sonra üretime son vermek durumunda kalıyoruz" dedi.