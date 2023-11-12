Sivas'ta çıkıyor, dünyanın 8 ülkesi havada kapıyor! Onun için Türkiye’nin kapısında kuyruk oldular

Tuzlanın maksimum üretiminin 1970'li yıllarda en verimli senede 4 bin 400 tona çıktığını anlatan Yılmaz, "Tuzun tamamen doğal olması ve spesifik bir ürün olmasından dolayı talepleri artırıyor. İnsanlar daha doğal ve saf bir ürün aradığında bu ürünlere bir şekilde ulaşıyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz, ürünlerinin sürekli olarak analizini yaptırdıklarını ve mineral değerinin gayet iyi olduğunu sözlerine ekledi.