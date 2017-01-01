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Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtındaki şişlikten rahatsız olan bir kadın doktora gitti ve kisti ameliyatla aldırdı. Ameliyatın görüntüleri ise izleyenleri hayrete düşürdü.

  • Sırtındaki yağ bezesinden rahatsız olan kadın, YouTube'un fenomen doktoruna gitti.

  • Sırtından çıkanlarsa görenleri şoke etti.

  • İşte söz konusu ameliyatın ilginç anları.

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

  • Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü

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