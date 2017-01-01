Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtındaki şişlikten rahatsız olan bir kadın doktora gitti ve kisti ameliyatla aldırdı. Ameliyatın görüntüleri ise izleyenleri hayrete düşürdü.
Sırtındaki yağ bezesinden rahatsız olan kadın, YouTube'un fenomen doktoruna gitti.
Sırtından çıkanlarsa görenleri şoke etti.
İşte söz konusu ameliyatın ilginç anları.
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü
Sırtından çıkanlar hayrete düşürdü