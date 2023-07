Artrit, eklem dokularının iltihaplanmasıdır (birkaç eklem etkilenirse, bu hastalığa poliartrit denir). Romatoid artritin kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Sadece kronik enfeksiyonun bu süreci tetiklediği ve otoimmün hasarın nedeni haline geldiği bilinmektedir. Kişinin bağışıklığı kendi eklemlerine saldırmaktadır. Aynı zamanda metabolik konular burada büyük rol oynamaktadır. Eklemlerin ağrıları her iki yönden de simetrik olarak gerçekleşir (örneğin, her iki dirsek ya da her iki diz). Ağrı istirahat halindeyken daha güçlü olabilir, bu yüzden sabaha karşı hasta hemen rahatsızlık hissedebilir. Tedavi edilmediğinde eklemler çökmeye devam edecektir.