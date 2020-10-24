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Medya
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Sırf bu yazı vatan haini Can Dündar’ı savunan CHP’lileri ve FETÖ’cüleri susturur

2020-10-24 14:49:35
Sırf bu yazı vatan haini Can Dündar’ı savunan CHP’lileri ve FETÖ’cüleri susturur

Yeni Akit Gazetesi Sorunlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist Cumhuriyet’in 24 Ekim 2014 tarihli “Darbeyi askerden değil, polisten bekleyin” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Şimdi Almanya’da kaçak yaşayan Can Dündar’ın bu başlıktaki yazısı iple, tek başına nasıl bir ihanet olduğunu göstermiyor mu? Sırf şu yazı bile, bu Can Dündar denilen vatan hainini savunan tüm CHP’lileri, FETÖ’cüleri susturmaya yetmez mi? “Yapmaz” dediği askeriye içine yuvalanmış FETÖ’cüler darbeye kalktı da, “Yapacak” dediği polis canını ortaya koydu, şehit verdi, milli iradeyi ezdirmedi… Şimdi o Can Dündar, Almanya’ya sığındı. O Almanya, kendisine sığınan darbeci askerleri de koruma altına alarak, planın büyük olduğunu bize gösterdi. “ ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Cumhuriyet, 24 Ekim 2012: “Yasak yasak yasak”Sanki bütün ülkede Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak yasaklanmış gibi izlenim veriyorlar.. Kendi kafatasçı gençlik örgütleri de “Seferberlik” ismiyle yürüyüş düzenliyor. Bir taraftan 29 Ekim’in kutlatılmadığını, öbür yandan PKK’ya destek yürüyüşünün engellendiğini öne sürüp, iki zıt olay üzerinden de hükümete saldırmaları da bir başka saçmalık…

Cumhuriyet, 24 Ekim 2012: “Yasak yasak yasak”Sanki bütün ülkede Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak yasaklanmış gibi izlenim veriyorlar.. Kendi kafatasçı gençlik örgütleri de “Seferberlik” ismiyle yürüyüş düzenliyor. Bir taraftan 29 Ekim’in kutlatılmadığını, öbür yandan PKK’ya destek yürüyüşünün engellendiğini öne sürüp, iki zıt olay üzerinden de hükümete saldırmaları da bir başka saçmalık…

#2
Foto - TARAF, 24 EKİM 2012: “GÜL, KILPAYI ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE”Gül’ü nasıl da şişirmiş, FETÖ’cü gazete.. Sonunda ne oldu? 2014’de, o Gül, CHP’nin adayı olmaya çalıştı, onu da başaramladı. Rezil oldu. Hem kendisini bitirdi, hem de muhafazakar tabanı rencide etti.

TARAF, 24 EKİM 2012: “GÜL, KILPAYI ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE”Gül’ü nasıl da şişirmiş, FETÖ’cü gazete.. Sonunda ne oldu? 2014’de, o Gül, CHP’nin adayı olmaya çalıştı, onu da başaramladı. Rezil oldu. Hem kendisini bitirdi, hem de muhafazakar tabanı rencide etti.

#3
Foto - Sözcü, 24 Ekim 2014: “Tayyip’in damadı paralelci çıktı!” Osman Özsoy, Sözcü’nün manşetine nasıl da kurulmuş. Nasıl da tepeden sorgulamaya kalkıyor, hayatını kamuoyunun önünde izah eden siyasetçileri.. Suçladığı insanlar bu ülkede hizmete devam ediyor. Ama kendisi yurtdışına kaçtı.. Bugün Kanada’da mıdır, Amerika’da mıdır, iddialar muhtelif… Bir tutam karakter olsa, diklenmesinin arkasında durur, kuyruğu kıstırıp kaçmazdı… Onu konuşturup da bu manşetleri atan Sözcü’nün takıyyecilerinin bugün çıkıp “Biz FETÖ’cü değiliz, hiç olmadık” demelerini ya da bizim mahalledeki kullanışlı aptalların yine tutup “Beni Sözcü’nün FETÖ’cülük yaptığına inandıramazsınız” demelerini niye ciddiye almadığımızı özetliyor bu manşet…

Sözcü, 24 Ekim 2014: “Tayyip’in damadı paralelci çıktı!” Osman Özsoy, Sözcü’nün manşetine nasıl da kurulmuş. Nasıl da tepeden sorgulamaya kalkıyor, hayatını kamuoyunun önünde izah eden siyasetçileri.. Suçladığı insanlar bu ülkede hizmete devam ediyor. Ama kendisi yurtdışına kaçtı.. Bugün Kanada’da mıdır, Amerika’da mıdır, iddialar muhtelif… Bir tutam karakter olsa, diklenmesinin arkasında durur, kuyruğu kıstırıp kaçmazdı… Onu konuşturup da bu manşetleri atan Sözcü’nün takıyyecilerinin bugün çıkıp “Biz FETÖ’cü değiliz, hiç olmadık” demelerini ya da bizim mahalledeki kullanışlı aptalların yine tutup “Beni Sözcü’nün FETÖ’cülük yaptığına inandıramazsınız” demelerini niye ciddiye almadığımızı özetliyor bu manşet…

#4
Foto - Zaman, 24 Ekim 2014: “İnsan hakları izleme örgütü uyardı: YARGI PAKETİ TÜRKİYE’Yİ GERİ GÖTÜRÜR” FETÖ yargıyı adamları ile doldurmuş. Yargıyı tekrar yapılandırmak istenilince, yurtdışı bağlantılarını devreye sokup, adamlarını korumak için, böyle demeçler verdirtiyor. Vay akıllılar vay. Siz kendinizi çok akıllı, sizden başka herkesi aptal mı sandınız.. Aynı gazetedeki, Ahmet Davutoğlu’nun “İmar rantı haram ve ahlaksızlıktır” sözü de ilginç. Ahmet Davutoğlu’na soralım: Peki, zilyetliği verilmiş üniversite arazisinin mülkiyetini de katakulliyle ele geçirmek, sonra o araziyi teminat gösterip kredi çekmeye kalkmak da bu işe dahil midir Ahmet Bey? Şehir üniversitesinde, senin yaptığınız tam da bu işte.

Zaman, 24 Ekim 2014: “İnsan hakları izleme örgütü uyardı: YARGI PAKETİ TÜRKİYE’Yİ GERİ GÖTÜRÜR” FETÖ yargıyı adamları ile doldurmuş. Yargıyı tekrar yapılandırmak istenilince, yurtdışı bağlantılarını devreye sokup, adamlarını korumak için, böyle demeçler verdirtiyor. Vay akıllılar vay. Siz kendinizi çok akıllı, sizden başka herkesi aptal mı sandınız.. Aynı gazetedeki, Ahmet Davutoğlu’nun “İmar rantı haram ve ahlaksızlıktır” sözü de ilginç. Ahmet Davutoğlu’na soralım: Peki, zilyetliği verilmiş üniversite arazisinin mülkiyetini de katakulliyle ele geçirmek, sonra o araziyi teminat gösterip kredi çekmeye kalkmak da bu işe dahil midir Ahmet Bey? Şehir üniversitesinde, senin yaptığınız tam da bu işte.

#5
Foto - Cumhuriyet, 24 Ekim 2014: “Darbeyi askerden değil, polisten bekleyin” Şimdi Almanya’da kaçak yaşayan Can Dündar’ın bu başlıktaki yazısı iple, tek başına nasıl bir ihanet olduğunu göstermiyor mu? Sırf şu yazı bile, bu Can Dündar denilen vatan hainini savunan tüm CHP’lileri, FETÖ’cüleri susturmaya yetmez mi? “Yapmaz” dediği askeriye içine yuvalanmış FETÖ’cüler darbeye kalktı da, “Yapacak” dediği polis canını ortaya koydu, şehit verdi, milli iradeyi ezdirmedi… Şimdi o Can Dündar, Almanya’ya sığındı. O Almanya, kendisine sığınan darbeci askerleri de koruma altına alarak, planın büyük olduğunu bize gösterdi.

Cumhuriyet, 24 Ekim 2014: “Darbeyi askerden değil, polisten bekleyin” Şimdi Almanya’da kaçak yaşayan Can Dündar’ın bu başlıktaki yazısı iple, tek başına nasıl bir ihanet olduğunu göstermiyor mu? Sırf şu yazı bile, bu Can Dündar denilen vatan hainini savunan tüm CHP’lileri, FETÖ’cüleri susturmaya yetmez mi? “Yapmaz” dediği askeriye içine yuvalanmış FETÖ’cüler darbeye kalktı da, “Yapacak” dediği polis canını ortaya koydu, şehit verdi, milli iradeyi ezdirmedi… Şimdi o Can Dündar, Almanya’ya sığındı. O Almanya, kendisine sığınan darbeci askerleri de koruma altına alarak, planın büyük olduğunu bize gösterdi.

#6
Foto - Bugün, 24 Ekim 2015: “Koza Altın pırıl pırıl tertemiz” İyi günlerinde Gülen için, “Bir gülümsemesine tüm dünyayı veririm” diyen Akın İpek, şimdi bir ziyarette bile bulunmuyor, Pensilvanya’ya.. Ne olur, ne olmaz, CIA ile İngiliz istihbaratı, kendi üzerinden bir hesaplaşmaya kalkabilir diye.. Ama, paralar toplanırken, ne kadar iyiydiler, gülen ile İpek. Gülen’in adamları, işadamlarına şantaj yapıyor, şirketler altın tepsi içinde İpek’e sunuluyordu.. Bu beyefendi sonra çıktı, “Ben burada şirket kurdum, Türkiye’den milyonlarca dolar aktardım o şirkete, Türkiye Cumhuriyet Devleti bloke koydurdu, kullanamıyorum” diye İngiltere’de dava açtı… Pırıl pırıl tertemiziz dedikleri bile böyle, bir de kirlilerini düşünün!

Bugün, 24 Ekim 2015: “Koza Altın pırıl pırıl tertemiz” İyi günlerinde Gülen için, “Bir gülümsemesine tüm dünyayı veririm” diyen Akın İpek, şimdi bir ziyarette bile bulunmuyor, Pensilvanya’ya.. Ne olur, ne olmaz, CIA ile İngiliz istihbaratı, kendi üzerinden bir hesaplaşmaya kalkabilir diye.. Ama, paralar toplanırken, ne kadar iyiydiler, gülen ile İpek. Gülen’in adamları, işadamlarına şantaj yapıyor, şirketler altın tepsi içinde İpek’e sunuluyordu.. Bu beyefendi sonra çıktı, “Ben burada şirket kurdum, Türkiye’den milyonlarca dolar aktardım o şirkete, Türkiye Cumhuriyet Devleti bloke koydurdu, kullanamıyorum” diye İngiltere’de dava açtı… Pırıl pırıl tertemiziz dedikleri bile böyle, bir de kirlilerini düşünün!

#7
Foto - Cumhuriyet, 24 Ekim 2016: “Bu ortamda halka gidilemez” Bak bak, bu adam insan hakları anlatıyor üniversitede… Tutuyor, “Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yaptı, PKK’lıları ve DAEŞ’lileri vurdu, bu sırada operasyona giden güvenlik güçlerinin adları adresleri paylaşılıyor diye Twitter’ı engellediler, geri açılsın” deyip Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor… Yani şunu demek istedi: “Twitter açık olsun. PKK’lılar hedef gösterdikleri asker ve polisin ev adreslerini ordan yayınlasın. Diğer PKK’lılar da gidip çoluk çocuk demeden onları vursun. Ortalık karışsın. Millet bunun hesabını Tayyip Erdoğan’dan sorsun” demeye getirdi.. Ama aeynı büyük hukukçu, altı ay sonra yapılacak referandumda, halkın sandığa gidemeyeceğini söylüyor… Yapma demiyoruz, muhalifliğini yine yap da, buna akademisyen kimliğini, ilmini alet etme…

Cumhuriyet, 24 Ekim 2016: “Bu ortamda halka gidilemez” Bak bak, bu adam insan hakları anlatıyor üniversitede… Tutuyor, “Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yaptı, PKK’lıları ve DAEŞ’lileri vurdu, bu sırada operasyona giden güvenlik güçlerinin adları adresleri paylaşılıyor diye Twitter’ı engellediler, geri açılsın” deyip Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor… Yani şunu demek istedi: “Twitter açık olsun. PKK’lılar hedef gösterdikleri asker ve polisin ev adreslerini ordan yayınlasın. Diğer PKK’lılar da gidip çoluk çocuk demeden onları vursun. Ortalık karışsın. Millet bunun hesabını Tayyip Erdoğan’dan sorsun” demeye getirdi.. Ama aeynı büyük hukukçu, altı ay sonra yapılacak referandumda, halkın sandığa gidemeyeceğini söylüyor… Yapma demiyoruz, muhalifliğini yine yap da, buna akademisyen kimliğini, ilmini alet etme…

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