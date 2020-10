Sırf bu yazı vatan haini Can Dündar’ı savunan CHP’lileri ve FETÖ’cüleri susturur

Yeni Akit Gazetesi Sorunlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist Cumhuriyet’in 24 Ekim 2014 tarihli “Darbeyi askerden değil, polisten bekleyin” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Şimdi Almanya’da kaçak yaşayan Can Dündar’ın bu başlıktaki yazısı iple, tek başına nasıl bir ihanet olduğunu göstermiyor mu? Sırf şu yazı bile, bu Can Dündar denilen vatan hainini savunan tüm CHP’lileri, FETÖ’cüleri susturmaya yetmez mi? “Yapmaz” dediği askeriye içine yuvalanmış FETÖ’cüler darbeye kalktı da, “Yapacak” dediği polis canını ortaya koydu, şehit verdi, milli iradeyi ezdirmedi… Şimdi o Can Dündar, Almanya’ya sığındı. O Almanya, kendisine sığınan darbeci askerleri de koruma altına alarak, planın büyük olduğunu bize gösterdi. “ ifadelerini kullandı.