Sırf bu yazı vatan haini Can Dündar’ı savunan CHP’lileri ve FETÖ’cüleri susturur

Bugün, 24 Ekim 2015: “Koza Altın pırıl pırıl tertemiz” İyi günlerinde Gülen için, “Bir gülümsemesine tüm dünyayı veririm” diyen Akın İpek, şimdi bir ziyarette bile bulunmuyor, Pensilvanya’ya.. Ne olur, ne olmaz, CIA ile İngiliz istihbaratı, kendi üzerinden bir hesaplaşmaya kalkabilir diye.. Ama, paralar toplanırken, ne kadar iyiydiler, gülen ile İpek. Gülen’in adamları, işadamlarına şantaj yapıyor, şirketler altın tepsi içinde İpek’e sunuluyordu.. Bu beyefendi sonra çıktı, “Ben burada şirket kurdum, Türkiye’den milyonlarca dolar aktardım o şirkete, Türkiye Cumhuriyet Devleti bloke koydurdu, kullanamıyorum” diye İngiltere’de dava açtı… Pırıl pırıl tertemiziz dedikleri bile böyle, bir de kirlilerini düşünün!