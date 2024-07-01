Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Mourinho'nun çağrısı her şeyden önce Samardzic için büyük bir onur. Bununla birlikte, Samardzic ailesi açıkça ve tamamen farklı bir şeydir. Çünkü ailede tüm kararları veren babadır. Baba Mladen'in Türkiye'ye burun kıvırdığı bilinen bir gerçek.