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Spor
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Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

2024-07-01 12:45:17
Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçında Petrolul Ploiesti ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Öte yandan takıma yapılacak orta saha transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Mourinho'nun istediği, Ali Koç yönetiminin görüşmeler yaptığı yıldız isimden kötü haber geldi. Sarı lacivertli ekip bu gelişme üzerine orta saha için yeni bir isimle görüşmelere başladı. İşte transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a döndü.

#2
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.

#3
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.

#4
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Öte yandan Jose Mourinho Fred'in yanına gelecek yeni orta saha için de beklemeye koyuldu.

#5
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki ilk isim Lazar Samardzic için kötü haber geldi.

#6
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Fotospor'da yer alan haberde Samardzic transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: Lazar Samardzic için Sırbistan'dan gelen haberlere bakılacak olursa ikna edilmesi gereken kişi 22 yaşındaki yıldız adayı değil, babası Mladen.

#7
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Elinde geçen sezonun kilit ismi Fred dahil 8 numara oynayabilecek 10 oyuncu olmasına rağmen Jose Mourinho'nun bu mevkiye takviye yapmak istediği iddia ediliyor.

#8
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Hedefe konulan isim Udinese'nin 22 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic. Sırp basınında yer alan Samardzic değerlendirmesi çok ilginç.

#9
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Samardzic kesinlikle ne istediğini bilmeyen bir adam. Geçen yaz babası (Mladen) anlaşmayı son anda bozmaya karar verdikten sonra Inter'e gidemedi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için tüm kararları babası veriyor.

#10
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Mourinho'nun çağrısı her şeyden önce Samardzic için büyük bir onur. Bununla birlikte, Samardzic ailesi açıkça ve tamamen farklı bir şeydir. Çünkü ailede tüm kararları veren babadır. Baba Mladen'in Türkiye'ye burun kıvırdığı bilinen bir gerçek.

#11
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Bu gelişmeleri üzerine Fenerbahçe orta saha transferinde ortayı başka bir yıldıza kırdı. Kanarya'da transfer yapılması beklenen mevkilerden birisi olan orta saha için flaş bir gelişme yaşandı.

#12
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre ise; Fenerbahçe, ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin transferi için devreye girdi.

#13
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

25 yaşındaki yıldızın son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi.

#14
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

25 yaşındaki McKennie futbola Dallas Academy'de başladı. Ardından Alman ekibi Schalke'nin altyapısının yolunu tuttu. 2020 yazında İtalyan ekibi Juventus ile anlaştı. Juventus'dan, İngiliz ekibi Leeds United'a kiralandı. Leeds'den, Juventus'a geri dönen futbolcu sezonu Torino ekibinde tamamladı.

#15
Foto - Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. Ayrıca McKennie, ABD Milli Takımı'nın güncel olarak formasını terletiyor.

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