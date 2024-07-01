2024-07-01 12:45:17 Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçında Petrolul Ploiesti ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Öte yandan takıma yapılacak orta saha transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Mourinho'nun istediği, Ali Koç yönetiminin görüşmeler yaptığı yıldız isimden kötü haber geldi. Sarı lacivertli ekip bu gelişme üzerine orta saha için yeni bir isimle görüşmelere başladı. İşte transfer haberinin detayları...