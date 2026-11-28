Sır perdesi aralanıyor: 150 milyon liralık vurgunda Ahbap şüphesi
Başakşehir'de yaklaşık 150 milyon lira değerindeki döviz ve külçe altının bulunduğu çanta hırsızların hedefi oldu. Çantayı emanet ettiği komşusunun evinden çaldıran A.Y.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen para ve altınlara el konularak adli emanete teslim edildi. Öte yandan A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı öğrenildi.