Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

Depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacını karşılamaya karar verdiklerini belirten Güler, "Ankastre set ve davlumbazlar için metal üretimi yapıyoruz. Depremin hemen ardından bölgedeki vatandaşlarımızın yardımına koşabilmek için temaslarda bulunduk. Gerekli çizimler ve denemeleri yaptıktan sonra konteyner ev ile çadırlarda kullanılabilen soba üretimine başladık. Makinelerimiz de bu üretime uygun olduğu için bir haftadır soba üretiyoruz." dedi. Bütün çalışanların bu işe gönül verdiğini dile getiren Güler, "Gece gündüz vardiyalı çalışarak günlük 200 soba üretimi yapıyoruz. Allah bir daha böyle bir felaketi, acıyı yaşatmasın. Büyük afetin yaralarını hep birlikte sarabilmek amacıyla böyle bir üretime geçtik. Umarım bir nebze de olsa katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.