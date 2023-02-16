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Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

2023-02-16 17:18:35
Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde siparişlerin durdurulduğu metal üretimi yapılan bir fabrikada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimine geçildi.

#1
Foto - Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) metal parça üretimi yapılan fabrikada depremin hemen ardından siparişlere ara verildi. Fabrikada küçük boyutlu, çadır ve konteynerlerde kullanılabilecek sobaların üretimine başlandı.

#2
Foto - Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

İlk olarak yapılan 200 sobayı deprem bölgesine bedelsiz gönderen fabrika sahipleri, daha sonra Merzifon OSB Müdürlüğü koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan bütçeyle soba üretimine devam etti.

#3
Foto - Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

Soğuğa karşı da mücadele veren depremzedeler için 32 personelle 24 saat mesai yapılan fabrikada, bölgedeki soba ihtiyacı tamamlanıncaya kadar üretime devam edilecek.

#4
Foto - Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

Fabrikanın sahibi İsmail Güler, AA muhabirine, deprem felaketine çok üzüldüklerini, depremzedelere nasıl yardım edebilecekleri konusunda Merzifon OSB Müdürlüğü ile istişare ettiklerini belirtti.

#5
Foto - Siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor

Depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacını karşılamaya karar verdiklerini belirten Güler, "Ankastre set ve davlumbazlar için metal üretimi yapıyoruz. Depremin hemen ardından bölgedeki vatandaşlarımızın yardımına koşabilmek için temaslarda bulunduk. Gerekli çizimler ve denemeleri yaptıktan sonra konteyner ev ile çadırlarda kullanılabilen soba üretimine başladık. Makinelerimiz de bu üretime uygun olduğu için bir haftadır soba üretiyoruz." dedi. Bütün çalışanların bu işe gönül verdiğini dile getiren Güler, "Gece gündüz vardiyalı çalışarak günlük 200 soba üretimi yapıyoruz. Allah bir daha böyle bir felaketi, acıyı yaşatmasın. Büyük afetin yaralarını hep birlikte sarabilmek amacıyla böyle bir üretime geçtik. Umarım bir nebze de olsa katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

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